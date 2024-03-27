Атака "Шахедами", Россия выставляет заграждения в бухте Севастополя: хронология 763 дня войны

Россия продолжает войну против Украины. Враг обстреливает мирные города и позиции наших военных, а также пытается идти в наступление на некоторых направлениях.

В среду 27 марта наступили 763 сутки полномасштабной войны России против Украины. Что происходило в этот день на фронте, в тылу и на международной политической арене – читайте ниже в материале 24 Канала.

Днем ранее ВСУ поразили корабль России, Данилов больше не секретарь СНБО: хронология 762 дня войны

Хронология событий 27 марта