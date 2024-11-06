Энгельс, Джанкой и Саки: "Яндекс․Карты" заблюрили спутниковые снимки 10 аэродромов

"Яндекс" начал блюрить спутниковые снимки военных аэродромов в России. Это обнаружило издание "Медиазона", которое специализируется на освещении репрессий в России. Журналисты указали, что практика размытия спутниковых снимков для "Яндекса" не нова.

Информацию передает 24 Канал со ссылкой на сайт "Медиазона". Напомним, несколько дней назад сообщили, что на гугл-картах засветилось размещение военных систем ВСУ. Компания связалась с украинской стороной только через несколько часов.

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Почему "Яндекс" начал размывать данные аэродромов на картах

"Медиазона" проверила десять военных аэродромов, расположенных в разных российских регионах, – их спутниковые снимки оказались заблюренными. Среди них аэропорт Каменск-Уральский в Свердловской области, аэродром Ртищево в Саратовской области, авиабаза Дягилево в Рязани, аэродром Борисоглебск в Воронежской области и другие,

– говорится в заметке.

И Дягилево, и Борисоглебск были атакованы украинскими беспилотниками. Так же, как и аэродром Ханская в пригороде Майкопа.

Изображение аэродромов на "Яндекс.Картах" размыто / Скриншоты "Медиазоны"

Блюр касается преимущественно военных аэродромов. Но были размыты и снимки некоторых аэропортов совместного базирования, инфраструктуру которых используют и гражданская авиация, и минобороны. Это, например, аэропорты Владивостока и Петрозаводска.

В самом "Яндексе" не объяснили, когда началась такая практика.

"Традиционно спутниковые снимки имеют разную детализацию. Это характерно для многих геосервисов с функцией спутниковых снимков. Это может быть обусловлено требованиями регуляторов или свойствами данных от поставщиков", – прокомментировали там.

"Крым.Реалии" добавили, что из аэродромов в оккупированном Крыму изменения коснулись Джанкоя, Донузлава и Сак. Изображение гражданского аэропорта Симферополь не изменилось.

Размытые военные аэродромы в Крыму / Скриншоты "Крым.Реалии"

Интересно! Месяц назад Z-блогеры возмущались, что "Яндекс" зарисовывает данные израильских и турецких военных объектов, но не российских. Компания объясняла, что к ней обратились власти Израиля и Турции. Теперь же снимки Энгельса, о котором писали "военкоры", размыты.