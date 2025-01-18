Россияне штурмуют Покровск и атакуют вблизи Часового Яра: карта боевых действий 18 января

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Оккупанты продолжают штурмовать Покровское направление и наносить атаки вблизи Торецка.

За минувшие сутки на фронте произошло 174 боевых столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне один раз безрезультатно пытались продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Степной Новоселовки и Кругляковки.

На Лиманском направлении российская армия атаковала украинские позиции 13 раз и пыталась продвинуться вперед вблизи Копанок, Твердохлебово, Макеевки и Тернов.

Россияне атакуют на Лиманском направлении: ситуация на карте

На Северском направлении украинские войска отбили вражескую атаку в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении россияне совершили 26 атак на позиции наших войск в районе Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы.

Враг наносит атаки на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении враг 19 раз атаковал украинские подразделения возле Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

Оккупанты атакуют вблизи Торецка: ситуация на карте

На Покровском направлении за прошедшие сутки украинские защитники остановили 79 штурмовых действий россиян в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лысовки, Шевченко, Звериного, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаклов и Янтарного.

Россияне наносят штурмы на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов в районе Большой Новоселки и Константинополя.

На Ореховском направлении враг один раз пытался продвинуться в направлении Новоданиловки. Однако, получил отпор от украинских военных.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили два вражеских штурма противника.

На Гуляйпольском направлении россияне не проводили активных боевых действий.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.

В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 16 атак захватчиков.