"Не в нашу пользу": Сырский оценил наступательный потенциал России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оценил наступательный потенциал России и ее возможности в войне против Украины. По его словам, человеческий ресурс страны-агрессора существенно превышает украинский.

Кроме мобилизационного потенциала у агрессора есть подготовленный резерв, который представляет угрозу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Александра Сырского для LB.ua.

Что сказал Главнокомандующий ВСУ о наступательном потенциале России?

По словам Сырского, мобилизационный потенциал агрессора составляет более 20 миллионов человек, из которых около 4,5 миллиона являются подготовленным резервом. Это дает врагу преимущество в комплектовании войск.

В то же время Сырский отметил, что несмотря на выполнение Россией мобилизационных планов более чем на 100% в 2025 году и привлечение около 406 тысяч военных, Украине удалось почти полгода сдерживать численность наступательной группировки врага на уровне 711 тысяч человек.

За этот период российская армия понесла значительные потери – примерно 419 тысяч военнослужащих. По словам Сырского, высокие потери сорвали планы врага по активным наступательным действиям и заставили его использовать часть стратегического резерва. Вместо запланированных 14 дивизий России удалось сформировать не более, чем половину, и лишь частично.

В 2026 году, по его оценке, Россия планирует продолжить наращивание сил - в частности сформировать не менее 11 дивизий и призвать около 409 тысяч человек.

Что Сырский рассказал о планах Украины?