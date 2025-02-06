Когда возможно ослабление боевых действий: военный ВСУ сказал, сколько еще россияне готовы воевать

Россия имеет достаточное количество ресурсов для продолжения войны, поэтому попытается затянуть ее до конца 2025 года, однако уже не сможет активно продвигаться вперед.

Такое мнение 24 Каналу высказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что не стоит ожидать стихания боев до середины февраля или через 100 дней.

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Почему война не завершится в ближайшее время

Война между Украиной и Россией может перейти в состояние затишья до конца 2025 года из-за истощения ресурсов обеих сторон. Как отметил военнослужащий, война не завершится в ближайшее время, и активные боевые действия не прекратятся до середины февраля или через 100 дней, как ожидают некоторые оптимисты.

Рано или поздно активная фаза будет приостановлена, потому что и мы достаточно истощены, и враг истощен. Уже ресурсов ни у врага, чтобы продвигаться активно вперед, ни у нас, чтобы его быстро выбить на границы 1991 года нет. Это такая реальность,

– заявил Сазонов.

По его словам, Россия имеет достаточно ресурсов для продолжения войны до конца года, в частности благодаря фонду национального благосостояния, наемникам и резервам.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным, если это будет действительно путь к достижению мира. Впоследствии Россия также сказала о готовности вести переговоры с Зеленским, несмотря на предыдущие утверждения о его "нелегитимности".

"Россия рассчитывает до конца этого года тянуть войну", – добавил он.

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Может ли Украина продолжать борьбу

В то же время Украина также обеспечена необходимыми ресурсами для борьбы.

До конца года мы также обеспечены оружием и деньгами благодаря действующим контрактам. Поэтому в 2026-й год мы войдем более уверенно, чем Россия,

– подчеркнул Кирилл Сазонов.

Он также отметил, что вопрос перемирия или замораживания конфликта зависит от политических решений. Об этом можно будет говорить летом или, вероятнее всего, в конце 2025 года.