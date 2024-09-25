Когда пропускал уроки физкультуры: россиянин убил себя гранатой – видео 18+

Во время войны аэроразведка фиксирует не только вражеские цели или ожесточенные бои, но и много глупых смертей оккупантов. К таким относится недавний случай, о чем сообщили бойцы.

В 68 отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша рассказали о том, как захватчик сам навлек на себя смерть. Похожий случай зафиксировали дронщики в январе, когда вражеский солдат выпрыгнул навстречу БПЛА.

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Как оккупант бросал гранату в ВСУ, а попал в себя

Россиянин пытался бросить гранату в нашу сторону, но что-то пошло не так,

– иронизируют бойцы.

Видео, которое они выложили, короткое, но красноречивое. Россиянин, очевидно, пытался бросить гранату в сторону украинских бойцов. Но сделал это настолько неудачно, что она упала возле него и разорвалась. Вероятно, он прогуливал уроки физкультуры в школе, когда все учились бросать мячики об стену.

Оккупант убил сам себя: смотрите видео

Интересно! Украинские пользователи сети создали ряд мемов о белорусском Як-130, который мог залететь в Украину.