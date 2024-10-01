Вместо тюрьмы на фронт: в России хотят отправить на войну 40% из 60 тысяч заключенных

Государственная Дума в конце сентября приняла законопроект, который позволяет заключать контракты с минобороны на стадии суда. Ранее это можно было делать только до суда или после. Таким образом захватчики планируют отправить на войну по сто человек из каждого СИЗО.

Российский сайт "Важные истории" заметил, что говорится о 40% осужденных. Путин еще не подписал законопроект, но все к этому идет.

Смотрите также Путин подписал приказ об осеннем призыве: призывников будут заставлять подписывать конкракты

Оккупанты хотят пополнить свои ряды заключенными

Из каждого СИЗО могут забрать на войну около 100 подсудимых. В России действует 210 следственных изоляторов, а значит, отправить воевать могут около 20 тысяч человек. Всего в российских СИЗО в начале 2024 года находилось 106 тысяч человек, по данным ФСИН. В это число входят не только подсудимые, но и подследственные, обвиняемые и тому подобное. В целом в течение года на скамье подсудимых оказываются сотни тысяч россиян, которые проходили по уголовным делам,

– сказано в материале.

Как сообщили адвокаты, в СИЗО уже готовятся воплощать в жизнь это решение. Те военные, которые вербуют россиян заключать контракт, также привлечены: они выясняют, сколько подсудимых пригодны к военной службе и как много среди них желающих заключить контракт. Делают это не за идею, ведь за успешную вербовку получают премии. И порой спорят со следователями, которые не хотят отдавать заключенных.

Всего из примерно 60 тысяч подсудимых планируют забрать 40%. Конечно, все для того, чтобы не объявлять мобилизацию.

Зэки идут на фронт охотно. Но преимущественно те, кто имеет тяжкие статьи. К тому же количество людей все равно ограничено.

"Это не бесконечный ресурс, и решение отправлять на войну подсудимых говорит о том, что истощается поток заключенных, он уже не такой, как раньше. Осужденные по легким статьям, те, кому недолго сидеть, не очень охотно идут воевать", – рассказал журналистам источник, близкий к российскому генштабу.