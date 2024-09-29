Россия атаковала дронами, в Запорожье враг попал в жилой дом: хронология 949 дня войны

Россия не прекращает воевать в Украине, однако ВСУ противостоят врагу и сдерживают его наступление.

Какая ситуация на фронте, что происходит в дипломатии, как нам помогают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Удар по больнице в Сумах, атака "Шахедами": хронология 948 дня войны