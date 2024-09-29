Россия атаковала дронами, в Запорожье враг попал в жилой дом: хронология 949 дня войны
Россия не прекращает воевать в Украине, однако ВСУ противостоят врагу и сдерживают его наступление.
Какая ситуация на фронте, что происходит в дипломатии, как нам помогают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.
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Российские оккупанты запустили по Запорожью по меньшей мере 16 КАБов. Россияне массированно атакуют Запорожье. Попали по жилой застройке. Поднялось несколько пожаров. Частично разрушен многоквартирный дом, Иван Федоров отметил, что уже пятеро раненых. Глава Запорожской ОВА рассказал, что россияне нанесли более 10 ударов по Запорожью. Российские дроны атаковали Ростовскую область. Жители Ейска сообщили, что слышали от 3 до 6 взрывов неподалеку военного городка, где также расположен аэродром ВМС России. В Одессе прогремел громкий взрыв. Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в направлении Одесской области.
Оккупанты разрушили многоквартирный дом в Запорожье
– заявил глава ОВА.
Дроны атаковали несколько российских регионов: под ударом мог оказаться аэродром ВМС России
Российские оккупанты запустили по Запорожью по меньшей мере 16 КАБов.
Россияне массированно атакуют Запорожье. Попали по жилой застройке. Поднялось несколько пожаров. Частично разрушен многоквартирный дом,
Иван Федоров отметил, что уже пятеро раненых.
Глава Запорожской ОВА рассказал, что россияне нанесли более 10 ударов по Запорожью.
Российские дроны атаковали Ростовскую область. Жители Ейска сообщили, что слышали от 3 до 6 взрывов неподалеку военного городка, где также расположен аэродром ВМС России.
В Одессе прогремел громкий взрыв. Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в направлении Одесской области.