Россия атаковала дронами, в Запорожье враг попал в жилой дом: хронология 949 дня войны

29 сентября 2024, 07:27
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Автор: Диана Квасневская

Россия не прекращает воевать в Украине, однако ВСУ противостоят врагу и сдерживают его наступление.

Какая ситуация на фронте, что происходит в дипломатии, как нам помогают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.

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07:26, 29 сентября

Оккупанты разрушили многоквартирный дом в Запорожье

Российские оккупанты запустили по Запорожью по меньшей мере 16 КАБов.

Россияне массированно атакуют Запорожье. Попали по жилой застройке. Поднялось несколько пожаров. Частично разрушен многоквартирный дом,
– заявил глава ОВА.

Иван Федоров отметил, что уже пятеро раненых.

Глава Запорожской ОВА рассказал, что россияне нанесли более 10 ударов по Запорожью.

02:56, 29 сентября

Дроны атаковали несколько российских регионов: под ударом мог оказаться аэродром ВМС России

Российские дроны атаковали Ростовскую область. Жители Ейска сообщили, что слышали от 3 до 6 взрывов неподалеку военного городка, где также расположен аэродром ВМС России.

01:26, 29 сентября

В Одессе прогремел громкий взрыв. Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в направлении Одесской области.