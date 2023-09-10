Однажды нас приняли за преступников, – посол Польши рассказал о "приключениях" в военном Киеве

Польские дипломаты в Киеве с октября 2021 года готовились к возможному полномасштабному вторжению России. И рассказали, как прошли первые недели Великой войны.

В первые дни польские дипломаты забирали вещи из квартир своих коллег на случай мародерства в опустевшей столице и однажды сами были приняты за воров. Об этом журналистам рассказал посол Бартош Цихоцкий, который вскоре завершит работу на этом посту.

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Посольство Польши готовилось к войне еще в 2021 году

Цихоцкий запомнился как один из послов, которые не уехали из Киева после начала большой войны. В интервью он рассказал, что до 20-х чисел февраля не было четкой уверенности, что война будет, однако посольство начало готовиться к худшему сценарию еще с осени: эвакуировать или уничтожать бумаги, планировать эвакуацию, запасать продукты, горючее, генераторы.

За полторы недели до 24 февраля посол после информации из своей столицы, хоть и без конкретных дат, решил эвакуировать семьи польских дипломатов. Также он назвал "незабываемым" визит в Киев президента Польши Анджея Дуды и президента Литвы Гитанаса Науседы в преддверии полномасштабного вторжения.

У меня было ощущение, что все понимают, что это последние часы, последние моменты мира. Во время этого визита прозвучало немало важных, даже личных заверений. Наш президент и президент Литвы говорили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что мы будем стоять с вами плечом к плечу. Для меня это был явный намек на то, что я остаюсь физически стоять плечом к плечу. Но у меня совсем не было ощущения, что я хочу выехать. Хотя я прощался со своим президентом без понимания, когда мы с ним встретимся в следующий раз, и встретимся ли вообще,

– сказал он.

По словам Цихоцкого, в первый день Великой войны в посольстве оставались около 20 человек. Работы для них уже не было и через несколько дней, после эвакуации второстепенных работников и граждан Польши, нуждавшихся в содействии, их осталось трое.

Это было очень необычное время. Потому что, с одной стороны, что мы могли делать? Мы ждали, мы информировали Варшаву о том, что мы видели здесь. Но на самом деле это у Варшавы тогда было больше инструментов, чем у нас, чтобы узнать, что здесь происходит. Мы не могли сказать, где – в Ирпене, в Буче или в Бородянке – находятся россияне. Связь с украинскими властями тоже была проблематична – мне не хотелось отвлекать их своими запросами, ведь они работали 24 часа в сутки,

– рассказал Цихоцкий.

Он признался, что в те дни польские дипломаты испытывали страх, но пытались действовать рационально. В частности, они опасались, что в опустевшем городе к ним могут прийти преступники или незнакомые с нормами международного права диверсанты, если бы россияне зашли в Киев.

Но довольно скоро к нам начали приходить коллеги из разных украинских спецслужб, из СБУ, Нацгвардии и так далее. Они уверяли нас, что за нами наблюдают, им очень важно, что мы здесь остались, и они очень ценят, что мы в безопасности. И что в случае чего они нас предупредят. Это очень поднимало нам настроение,

– вспомнил Цихоцкий.

Как польских дипломатов приняли за преступников

Посол лично решил заняться эвакуацией в помещение посольства вещей из арендованных квартир польских дипломатов, выехавших "с одним рюкзаком". Дипломаты нашли "несколько мужчин со ржавым грузовиком" и вместе с ними отправились собирать вещи. Однако не обошлось без курьезов, потому что дипломаты почему-то не подумали о том, чтобы предупредить о своих визитах владельцев квартир.

В одной из квартир слышим настойчивый стук в дверь. Открываем – а там патруль теробороны с автоматами. Соседка вызвала, потому что услышала какое-то движение. Она знала, что там жили поляки, потом они уехали, а тут кто-то что-то начинает… Мне тогда очень понравились и действия этой соседки, и быстрая реакция той теробороны. Я подумал, что мы в безопасности. Возможно, это не было самым приятным для меня происшествием, но в целом оно давало основания для оптимизма, потому что показывало, что граждане самоорганизуются и поддерживают друг друга,

– рассказал Цихоцкий.

Он добавил, что в Киеве, кроме него, в то время были послы Турции, Китая, Индии, Туркменистана, которые эвакуировали своих граждан, а еще посол Ватикана.