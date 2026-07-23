Путин никак не успокоится: Россия по-прежнему привержена своим целям, несмотря на неудачи, – ISW

Россия продолжает игнорировать любые попытки мирного урегулирования конфликта, по-прежнему выдвигая неприемлемые требования. Вместо реальной дипломатии власти страны-террористки опираются на искаженную реальность и собственные имперские амбиции.

Кремль пытается выдать желаемое за действительное, подменяя реальные результаты на фронте жесткими политическими требованиями. Об этом говорится в аналитической статье Института изучения войны, который обращает внимание на то, что Москва не демонстрирует никакой готовности к компромиссу.

Почему Кремль не отказывается от ультиматумов?

Российские власти продолжают настаивать на тех же условиях, что озвучивал Путин еще в июне 2024 года. Речь идет о требовании полного вывода украинских войск из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также об отказе Украины от вступления в НАТО еще до начала каких-либо переговоров.

В Москве, по оценке ISW, не намерены возвращать ни одну из временно оккупированных территорий. Более того, российское руководство продолжает говорить о захвате всей Донецкой области и создании так называемой "буферной зоны" в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

В российском Минобороны даже заверили Путина, что оккупационные войска якобы смогут выйти на границы всей Донецкой области к концу 2026 года. Однако аналитики ISW называют такие планы крайне маловероятными, ведь темпы российского продвижения критически снизились.

Эксперты подчеркивают, что на данный момент вообще невозможно оценить, способна ли Россия захватить всю Донецкую область в какие-либо приемлемые для себя сроки.

Насколько реальны заявления России об успехах на фронте?

Разрыв между российской пропагандой и реальными событиями на поле боя остается огромным. За первые шесть месяцев 2026 года российские СМИ заявляли о якобы захвате 2226 квадратных километров украинской территории, тогда как проверенные данные ISW подтверждают лишь 81,1 квадратного километра.

Даже если учесть зоны продвижения или проникновения площадью 626,85 квадратных километров, где устойчивый контроль так и не был установлен, цифры, которые озвучивает противник, выглядят откровенно выдуманными. Такое снижение темпов, как отмечают аналитики, стало следствием успешных действий Сил обороны Украины весной и летом 2026 года.

Несмотря на это, российское военное командование продолжает завышать собственные "достижения", а это лишь еще больше искажает картину реальности для Путина и подталкивает его к новым ультиматумам.

Напомним, что Москва уже ужесточала свои требования к возможному мирному урегулированию. По данным Bloomberg, Путин отказался от каких-либо территориальных уступок и объяснил это тем, что США якобы "предали" договоренности, достигнутые во время его встречи с Дональдом Трампом на Аляске.

На ужесточение позиции Кремля также повлияли украинские удары вглубь территории России, в частности по Москве и нефтеперерабатывающим заводам, что уже привело к дефициту топлива. А еще – поддержка Дональдом Трампом нового законопроекта о санкциях, инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом и предусматривающего пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей.