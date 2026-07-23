Кремль намагається видавати бажане за дійсне, підміняючи реальні результати на фронті жорсткими політичними вимогами. Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни, який звертає увагу на те, що Москва не демонструє жодної готовності до компромісу.

Чому Кремль не відмовляється від ультиматумів?

Російська влада продовжує наполягати на тих самих умовах, які озвучував Путін ще в червні 2024 року. Йдеться про вимогу повного виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також про відмову України від вступу до НАТО ще до будь-яких переговорів.

У Москві, за оцінкою ISW, не мають наміру повертати жодну з тимчасово окупованих територій. Ба більше, російське керівництво й далі говорить про захоплення всієї Донецької області та створення так званої "буферної зони" в прикордонних районах Сумщини та Харківщини.

У російському міноборони навіть запевнили Путіна, що окупаційні війська нібито зможуть вийти на межі всієї Донеччини до кінця 2026 року. Але аналітики ISW називають такі плани вкрай малоймовірними, адже темпи російського просування критично впали.

Експерти підкреслюють, що наразі взагалі неможливо оцінити, чи здатна Росія захопити всю Донецьку область у будь-які прийнятні для себе строки.

Наскільки реальні заяви Росії про успіхи на фронті?

Розрив між російською пропагандою та реальними подіями на полі бою залишається величезним. За перші шість місяців 2026 року російські медіа заявляли про нібито захоплення 2226 квадратних кілометрів української території, тоді як верифіковані дані ISW підтверджують лише 81,1 квадратного кілометра.

Навіть якщо врахувати зони просування або проникнення площею 626,85 квадратного кілометра, де стійкого контролю так і не встановили, цифри, які озвучує ворог, виглядають відверто вигаданими. Такий спад темпів, як зазначають аналітики, став наслідком успішних дій Сил оборони України навесні та влітку 2026 року.

Попри це, російське військове командування й далі завищує власні "досягнення", а це лише ще більше викривлює картину реальності для Путіна і підштовхує його до нових ультиматумів.

Нагадаємо, що Москва вже посилювала свої вимоги до можливого мирного врегулювання. За даними Bloomberg, Путін відмовився від будь-яких територіальних поступок і пояснив це тим, що США нібито "зрадили" домовленості, досягнуті під час його зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці.

На жорсткішу позицію Кремля також вплинули українські удари вглиб території Росії, зокрема по Москві та нафтопереробних заводах, що вже спричинило дефіцит пального. А ще – підтримка Дональдом Трампом нового санкційного законопроєкту, який ініціював покійний сенатор Ліндсі Грем і який передбачає мита до 100% проти п'яти найбільших покупців російських енергоносіїв.