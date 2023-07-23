"Воюешь – пока не убьют": россияне боятся и отказываются участвовать в боевых действиях

В рядах русской армии новые проблемы. Оккупанты не хотят воевать, потому что понимают, что идут на верную смерть. Ведь даже раненых военных бросают и не эвакуируют с поля боя.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. По его словам, это оказывает большое влияние на морально-психологическое состояние российских военных. Поэтому они могут стать неконтролируемыми.

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Раненых бросают на поле боя

В одном из мотострелковых полков России, сейчас участвующего в боях в районе Первомайского на Луганщине, происходит бунт. Военные не хотят участвовать в боевых действиях, выражая недовольство.

Основным фактором, который негативно влияет на морально-психологическое состояние, являются большие потери в живой силе. Они видят, сколько потерь. Ну и у них есть такая традиция – фактически не эвакуировать раненых,

– заметил Олег Жданов.

У россиян эвакуация раненых – это личная инициатива самого военных. У них нет такой системы, как в ВСУ. То есть системы по эвакуации раненых и доставление их в медицинские учреждения.

"Они прекрасно понимают, если ранят – то ему умирать на земле, истекая кровью. Вероятность того, что за ним придет какая-либо помощь – никакая", – подчеркнул военный эксперт.

Поэтому понимание, постепенно приходящее к оккупантам, и влияет на их поведение и управляемость. Что соответственно отражается на боеспособности частей.

Олег Жданов о нежелании россиян воевать: смотреть видео

Колооборот русских военных в природе

За данным Генштаба ВСУ, эти же военные с низким морально-психологическим состоянием сильно взволнованы из-за нехватки живой силы. Некоторые части воюют при укомплектованности 50% – это на грани боеспособности подразделений и частей.

Ниже 50% – это уже небоеспособная часть. А их перегруппируют, объединяют роты и заставляют атаковать. И никаких перспектив, что завтра придет пополнение, и их станет больше. Тем более, никто даже не говорит о ротации. Воюешь – пока не убьют,

– отметил Жданов.

В то же время, ранение для российского оккупанта – это отсроченная смерть. Ведь, как уже было сказано, раненых никто не эвакуирует с поля боя.

"Но, к сожалению, они таки воюют. Под страхом приказа, расправы. Интересно, что они идут насмерть, но боятся получить 10 лет (тюрьмы – 24 Канал) за неисполнение приказа", – констатировал военный эксперт.

Что интересно, если военнослужащий, отказавшийся выполнять приказ, будет судим, ему могут дать от 10 лет заключения. При этом из тюрьмы их могут отправить воевать в составе роты "Шторм Z". Собственно, как это раньше было из ПИК "Вагнера".

А у "Шторм Z" есть много проблем с экипировкой, ведь это обычные штрафные воинские части. Так что шанс, что россиянин, который будет воевать в их составе, попадет на концерт Кобзона – очень высок.

Актуальные потери россиян на войне

Благодаря сноровке и эффективной работе наших Вооруженных Сил российская армия с начала полномасштабного вторжения сократилась на 241 960 военных. В частности, на 630 оккупантов стало меньше за минувшие сутки.

Кроме того, страдает и техника врага. С 24 февраля россияне потеряли: