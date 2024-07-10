В Defense Express сказали, сколько лет Россия способна вести интенсивные боевые действия

Украине надо настраиваться на долговременную войну на истощение врага. Ведь сейчас Россия привлекает личный состав за деньги и имеет боеприпасы.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал в эфире телеканала "Эспрессо", на сколько времени у Москвы хватит сил, чтобы проводить интенсивные боевые действия, пишет 24 Канал.

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Сколько времени надо ВСУ, чтобы истощить Россию

Россия имеет живую силу и боеприпасы, чтобы проводить интенсивные боевые действия, как сейчас, еще в течение 2 – 3 лет. То есть личного состава, мотивированного за деньги, и боеприпасов у врага хватит. Речь идет о проведении интенсивных действий, которые есть сегодня,

– заявил Сергей Згурец.

По его словам, сейчас линия фронта составляет 940 километров, есть 10 участков, из них три – наиболее активные.

Директор Defense Express заявил, что Россия будет иметь возможность 2 года давить в таком формате, как сейчас.

Згурец добавил, что вопрос в том, чтобы Вооруженные Силы Украины нашли эффективное противодействие, которое основывается на:

использовании дальнобойных систем,

увеличении использования артиллерии,

изменении тактических подходов, которые мы сейчас используем для контрнаступательных действий, которые порой являются уязвимыми для нашей пехоты.

То есть настраиваемся на долговременную войну на истощение. Решения, которые сейчас принимаются на саммите НАТО, частично нам в этом помогут,

– подытожил эксперт.

Кстати, анонимный чиновник НАТО объяснил, что Россия не сможет начать масштабное наступление в Украине, ведь ей не хватает личного состава и боеприпасов. То есть для дополнительного наступления Кремлю нужно получить значительные дополнительные поставки боеприпасов из других стран, кроме тех, что уже есть.