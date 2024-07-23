В Крыму была атака БпЛА, Залужный впервые выступил как посол: хронология 881 дня войны
Украинские военные дают врагу достойный отпор врагу на всех направлениях фронта. Кроме этого, Украина продолжает укреплять свои позиции дипломатически.
Украина противостоит полномасштабной российской агрессии уже 881 день. О главных событиях этих суток на фронте и на политической арене – читайте на 24 Канале.
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В оккупированном Крыму в ночь на 23 июля слышали взрывы. Громко было в Севастополе и на мысе Фиолент. Оккупационные власти заверили жителей полуострова, что все в порядке, ведь якобы это поработала ПВО. Назначенный Кремлем "губернатор" оккупированного Крыма Развожаев написал в своем телеграмм-канале, что только в районе Севастополя сбили не менее 15 беспилотников. Конечно, так называемый "губернатор" сказал, что ни один объект не пострадал. Однако, следует отметить, что это в традициях врага – скрывать последствия удачных украинских атак по военным целям. Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный выступил на RUSI Land Warfare Conference 2024 в Лондоне. Во время мероприятия обсуждались критические вопросы безопасности, в частности вызовы, связанные с российской агрессией, и необходимость быть готовыми противостоять им в дальнейшем. По словам Залужного, для выживания в войне общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод. Он отметил, что "готовность к войне будет определяться не только готовностью армии к отражению агрессии, но и готовностью общества к противостоянию врагу". Кроме того, по его мнению, войну нельзя рассматривать как часть внутреннего политического процесса, а ее использование в собственных целях и ради собственных интересов является преступлением, следствием которого являются огромные жертвы. В то же время, он отметил, что российско-украинская война – это "еще не война будущего", это "война переходного периода". Украинским Силам обороны нужно разрешить использовать западное оружие для ударов по аэродромам России. Таким образом, Украина сможет защитить детские больницы. Об этом по итогам заседания Совета ЕС заявил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Сикорский напомнил, что министры иностранных дел Евросоюза впервые собрались после того, как Россия нанесла варварский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Как отметил глава польского МИД, он призвал своих коллег снять ограничения для Украины на использование дальнобойных ракет, чтобы предотвратить атаки россиян в будущем. Это можно сделать с помощью ударов по российским стратегическим бомбардировщикам и аэродромам.
В Крыму была "взрывная" ночь
Залужный впервые выступил как посол
Польша призвала разрешить ВСУ бить по аэродромам России
В оккупированном Крыму в ночь на 23 июля слышали взрывы. Громко было в Севастополе и на мысе Фиолент. Оккупационные власти заверили жителей полуострова, что все в порядке, ведь якобы это поработала ПВО.
Назначенный Кремлем "губернатор" оккупированного Крыма Развожаев написал в своем телеграмм-канале, что только в районе Севастополя сбили не менее 15 беспилотников.
Конечно, так называемый "губернатор" сказал, что ни один объект не пострадал. Однако, следует отметить, что это в традициях врага – скрывать последствия удачных украинских атак по военным целям.
Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный выступил на RUSI Land Warfare Conference 2024 в Лондоне. Во время мероприятия обсуждались критические вопросы безопасности, в частности вызовы, связанные с российской агрессией, и необходимость быть готовыми противостоять им в дальнейшем.
По словам Залужного, для выживания в войне общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод. Он отметил, что "готовность к войне будет определяться не только готовностью армии к отражению агрессии, но и готовностью общества к противостоянию врагу".
Кроме того, по его мнению, войну нельзя рассматривать как часть внутреннего политического процесса, а ее использование в собственных целях и ради собственных интересов является преступлением, следствием которого являются огромные жертвы.
В то же время, он отметил, что российско-украинская война – это "еще не война будущего", это "война переходного периода".
Украинским Силам обороны нужно разрешить использовать западное оружие для ударов по аэродромам России. Таким образом, Украина сможет защитить детские больницы.
Об этом по итогам заседания Совета ЕС заявил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Сикорский напомнил, что министры иностранных дел Евросоюза впервые собрались после того, как Россия нанесла варварский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Как отметил глава польского МИД, он призвал своих коллег снять ограничения для Украины на использование дальнобойных ракет, чтобы предотвратить атаки россиян в будущем. Это можно сделать с помощью ударов по российским стратегическим бомбардировщикам и аэродромам.