В Крыму была атака БпЛА, Залужный впервые выступил как посол: хронология 881 дня войны

Украинские военные дают врагу достойный отпор врагу на всех направлениях фронта. Кроме этого, Украина продолжает укреплять свои позиции дипломатически.

Украина противостоит полномасштабной российской агрессии уже 881 день. О главных событиях этих суток на фронте и на политической арене – читайте на 24 Канале.

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