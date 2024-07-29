Врага убило любопытство: ВСУ изобрели оригинальный способ использования дрона – видео

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов. Он выложил соответствующее видео поражения россиянина с помощью БПЛА.

Владимир Зеленский в обращении назвал самым горячим Покровское направление. О текущей ситуации он говорил с Сырским.

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Как Силы обороны небанально поразили оккупанта

Вот это засада! Украинские пилоты дрона-камикадзе взяли противника хитростью – посадили "птичку" рядом с укрытием оккупантов и стали терпеливо ждать, пока кто-то высунется и клюнет на наживку. Кульминация была яркой – как только открылся люк, боекомплект был дистанционно активирован,

– написал Бутусов.

И действительно, в ролике видно, как россиянин выглядывает из люка. Далее экран гаснет, ведь дрон взорвался.

Любопытство убивает: смотрите видео

В комментариях люди начали спорить, стоит ли рассказывать о таких случаях, ведь враг сможет тоже прибегнуть к подобной практике. Некоторые сомневались, погиб ли россиянин, поэтому пользователи начали предполагать, какими могут быть поражения от дрона в такой позиции. А еще давали советы, мол, надо было не спешить и дождаться, пока оккупант вылезет из люка. А еще лучше – если позовет с собой друга.

Как бы то ни было, но бойцы 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ отработали отлично и креативно, фактически использовав дрон как наживку.

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Что происходит на фронте

Как сообщили в Генштабе, на Краматорском направлении противник совершил семь наступательных действий вблизи Васюковки, Часового Яра, Ивановского, Клещеевки и Григорьевки. Силы обороны отбили шесть атак, еще одна продолжается в районе Часового Яра.

На Торецком направлении россияне 15 раз атаковали украинские войска у Железного, Нью-Йорка и Северного. Двенадцать боев – завершено, еще три – продолжаются.

На Покровском направлении, с начала этих суток, захватчики 36 раз пытались прорвать нашу оборону. И почти на всех направлениях на момент публикации отчета Генштаба продолжаются бои.