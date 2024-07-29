Володимир Зеленський у зверненні назвав найгарячішим Покровський напрямок. Про поточну ситуацію він говорив із Сирським.

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Як Сили оборони небанально уразили окупанта

Оце засідка! Українські пілоти дрона-камікадзе взяли супротивника хитрістю – посадили "пташку" поруч з укриттям окупантів і стали терпляче чекати, поки хтось висунеться і клюне на наживку. Кульмінація була яскравою – щойно відкрився люк, боєкомплект був дистанційно активований,

– написав Бутусов.

І справді, в ролику видно, як росіянин виглядає з люка. Далі екран гасне, адже дрон вибухнув.

Цікавість убиває: дивіться відео

У коментарях люди почали сперечатися, чи варто розповідати про такі випадки, адже ворог зможе теж удатися до подібної практики. Дехто сумнівався, чи загинув росіянин, тому користувачі почали припускати, якими можуть бути ураження від дрона в такій позиції. А ще давали поради, мовляв, треба було не поспішати і дочекатися, поки окупант вилізе з люка. А ще краще – якщо покличе з собою друга.

Хай там як, але бійці 25-ї повітряно-десантної бригади ЗСУ відпрацювали чудово та креативно, фактично використавши дрон як наживку.

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Що відбувається на фронті

Як повідомили в Генштабі, на Краматорському напрямку противник здійснив сім наступальних дій поблизу Васюківки, Часового Яру, Іванівського, Кліщіївки та Григорівки. Сили оборони відбили шість атак, ще одна продовжується у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни 15 разів атакували українські війська біля Залізного, Нью-Йорка та Північного. Дванадцять боїв – завершено, ще три – тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, загарбники 36 разів намагалися прорвати нашу оборону. І майже на всіх напрямках на момент публікації звіту Генштабу тривають бої.