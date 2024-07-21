Для нас важны люди, но это не значит, что России можно подарить 30% территории, – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, что весь мир должен будет оказывать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны против Украины. По словам президента, не значит, что все территории отвоевываются силой.

Во время интервью ВВС президент Украины сказал, что сила дипломатии может помочь. Зеленский также отметил, что ему некоторые говорят, мол, что важнее – территория или люди, пишет 24 канал.

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Что сказал Зеленский о людях и территории Украины

Как можно так сравнивать, все это о людях. Люди важны, но это не значит, что можно подарить им (россиянам – 24 Канал) 30% нашей земли,

– сказал Зеленский.

Президент объяснил, что, во-первых, это наша земля, во-вторых, а кто сказал, что россияне не пойдут дальше, ведь они шли дальше.

"Кто сказал, что сработает замораживание конфликта – он уже был заморожен. Кто сказал, что Путин не хочет нас разрушить. Он хочет. Он хочет снова возвращения советского союза под его руководством до конца его дней. В этом весь смысл этого человека", – отметил Зеленский.

Президент Украины отметил, что Путин убил более 500 тысяч человек своего государства, то кто сказал, что он не захочет убить еще миллион украинцев.