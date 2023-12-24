Атака дронами, террористический удар по Херсону: хронология 669 дня войны
Продолжается 669-й день полномасштабной войны России против Украины, наши защитники мужественно сдерживают врага на нескольких направлениях фронта. Кроме этого, в ночь на 24 декабря оккупанты снова атаковали Украину дронами и ударили по центру Херсона, в результате чего есть погибшие.
Обо всем, что происходило на фронте 24 декабря, а также какая ситуация в тылу и на международной политической арене читайте в материале 24 Канала.
Днем раньше Массированная ракетная атака на Кировоградщину, взрывы в Кривом Роге: хронология 668 дня войны
Российские оккупанты ночью против 24 декабря обстрелами повредили газовую сеть в Херсоне. Специалисты уже приступили к ремонту. Издание "Крымский ветер" отмечает, что вход в Севастопольскую бухту перекрыт боновыми заграждениями. Кроме этого, россияне усилили ПВО с помощью новейшего корвета "Циклон". Жозеп Боррель призвал более активно поддерживать Украину. Это связано с тем, что он убежден – российский президент Владимир Путин не настроен прекращать полномасштабную войну в ближайшее время. Более того, Боррель сказал, что нужно готовиться к длительному конфликту с высокой интенсивностью. Заместитель председателя комитета Верховной Рады по интеграции с Евросоюзом рассказала, что украинский парламент не идет на каникулы. Наталья Гуменюк сообщила, что в настоящее время корабельная группировка врага фактически полностью свернута. Российские суда заведены в причалы. Все из-за мощного шторма. Захватчики отдают себе отчет, что такой мощный шторм может принести мины, которых они сами и набросали в направлении навигационного коридора. Более того, россияне понимают, что во время непогоды против них могут применить подводные и надводные дроны. Партизаны заявили, что зафиксировали размещение российских войск в Евпаторийском районе. Также они обнаружили, что за последние несколько дней туда было передислоцировано несколько единиц военной техники с целью пополнения потерь действующей на Юге Украины российской группировки. Утром 24 декабря во временно оккупированном Токмаке прогремели взрывы. Пока точные причины и обстоятельства инцидента неизвестны. В Токмаке громко. Похоже, что сразу и "камыш", и "певео", и "сверхзвук" посетили северную окраину оккупированного города, Журналисты выяснили, что Россия перед отправкой на фронт в Украину готовит бойцов всего несколько дней. Даже в Афганистане солдат готовили от 4 месяцев до полугода. Для жителей Тувы и Бурятии вероятность быть убитым на войне в Украине в этом году была в 30-40 раз выше, чем для москвичей. Более того, среднестатистический погибший в 2023 году – это 34-летний зек, ушедший на фронт из колонии. Американские и британские СМИ сообщили о гибели в Украине двух ветеранов. СМИ ссылаются на семьи погибших бойцов и собратьев. Официально США не сообщают о гибели американских добровольцев в Украине. Погибшие Герои: Украинские пограничники сообщили, что движение через контрольно-пропускной пункт "Медика - Шегини" возобновлено. Акция закончилась примерно в 9:30 утра 24 декабря. В Минцифры в очередной раз подчеркнули, что повесток в Дие никогда не будет. Информация, которая распространялась в сети, не является правдой. 810-я бригада морской пехоты врага написала, что атакует ВСУ химическим оружием. Руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что у Украины пока нет верифицированной информации об этом. Однако, если информация подтвердится, ее опубликуют. Корреспондент издания в Крыму сообщил, что с утра в Севастополе слышали взрыв. От этого в домах задрожали окна. Согласно информации, перед взрывом на месте происшествия был слышен звук, похожий на шум ракеты. Никаких деталей о происшедшем пока нет, как и официальных заявлений оккупантов. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто во время своего визита в итальянские войска, дислоцирующиеся в Польше, заявил, что нужно искать политическое решение прекращения войны России против нашего государства. Однако добавил, что это должно происходить параллельно с военной помощью. Спикер обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что обстрелы на Рождество возможны. Однако это не зависит от конкретной даты. Однако она отметила, что зафиксирована активность беспилотных летательных аппаратов в направлении населенных пунктов Куцурубской и Очаковской общины. Это означает, что враг пытается рассредоточить усилия ВСУ. Следовательно, не исключены и подобные провокации по усилению обстрелов. Надо понимать, что у этой нации нет ничего святого, В Генштабе ВСУ сообщили, что за последние сутки ВСУ ликвидировали 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 353190 своих солдат. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что ночью российская армия обстреляла центральную часть Херсона. Артиллерийский снаряд попал в жилой дом. На месте погибли 87-летний мужчина и его 81-летняя жена. Взрывную травму, контузию и ранение ноги получил 54-летний херсонец. После оказания помощи он отказался от госпитализации. Также в Центральном районе города при разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Его личность еще устанавливают. Всего за сутки из-за российской агрессии в Херсонской области погибли 4 человека, еще 9 – получили ранения, из них 1 ребенок. Вечером над Днепропетровской областью сбили 4 дрона. В Синельниковском районе удамки дронов упали в Илларионовской общине, в результате чего повреждены 6 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Кое-где у людей выбиты окна. Кроме этого, задело линию электропередач. Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что дополнительная мобилизация 450-500 тысяч украинцев, которую пригласили военные, не состоится в ближайшие месяцы. Окончательное решение относительно объемов мобилизации станет известно после утверждения определенных нормативно-правовых и стратегических документов. В настоящее время они находятся в стадии разработки. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что вечером оккупанты атаковали Украину, применив 15 БпЛА типа "Шахед". Силы и средства ПВО сбили 14 дронов. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 зенитно-ракетных комплексах противника. Также, противовоздушной обороной уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 2 разведывательных БПЛА врага. Между тем подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию, 2 артиллерийских средства, 3 склада боеприпасов и пункт управления российских захватчиков. За прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновение на разных направлениях фронта. Самая тяжелая ситуация на Авдеевском направлении, где враг совершил 25 атак. Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Также россияне пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций на левобережье Херсона. За прошедшие сутки противник совершил там 17 атак, однако украинские воины отбили все атаки. 10 представителей организаций "Единая Украина" и "Аджалик" уехали из Украины и не вернулись. Распоряжение о разрешении на пересечение границы для волонтеров выдал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин. Это была их вторая поездка за границу, во время первой они вернулись вовремя с гуманитарной помощью. Он подчеркнул, что распоряжения о выезде горе-волонтеров отменены. Кроме того, глава Херсонской ОВ обратился к правоохранителям. Издание Spiegel опубликовало материал о том, что состоялся якобы так называемый "русский секретный ужин". Локацией для нее якобы стало посольство Германии в Вашингтоне. Spiegel заявляют, что во время встречи говорилось о давлении на Киев по соглашению с Москвой. Посол Украины в Германии Алексей Макеев опроверг эту информацию и подчеркнул, что никакого давления на Украину со стороны Германии нет – даже за закрытыми дверями. В июле 2023 года на саммите НАТО страны "Большой семерки" подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины. С тех пор к ней присоединилась 31 страна, в том числе 21 член ЕС. Заместитель главы Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига сообщил, что к декларации не присоединились Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта. В настоящее время идет работа с этими партнерами. Враг атаковал Украину несколькими группами БПЛА "Шахед". Атака началась примерно в 19 часов вечера 23 декабря. Известно, что над Хмельницкой областью еще раз работала ПВО.
Ночью россияне значительно повредили газовую сеть в Херсоне
Как оккупанты усилили обороны Крымского моста
Путин не откажется от войны в Украине, – Боррель
В Верховной Раде рассказали, пойдут ли зимой на каникулы
Что мешает российским кораблям с "Калибрами" выходить в море
Партизаны в Крыму пробрались на склад техники и обнаружили командный пункт россиян
В оккупированном Токмаке взрывы: Федоров высмеял россиян за "сверхзвуки"
– сообщил Федоров.
Подробности о потерях в российской армии на войне против Украины
Двое ветеранов морской пехоты США погибли в Украине
Польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска "Медика - Шегини"
В Минцифре сделали четкое заявление о повестках в Дие
Оккупанты признались в применении химического оружия в Херсонской области
В Севастополе раздался взрыв
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
В ВСУ рассказали, будут ли усилены обстрелы на Рождество
– сказала Гуменюк.
Потери России выросли
Враг обстрелял Херсон
Обломки дронов повредили дома и линию электропередач на Днепропетровщине
Когда в Украине произойдет дополнительная мобилизация
Сколько дронов удалось сбить во время атаки
В Геннштабе рассказали о последних успешных операциях Сил обороны
За сутки произошло 81 боевое столкновение на фронте
Еще 10 волонтеров не вернулись из Украины
Реакция посла на информацию о "секретных переговорах" в Германии
Какие страны не присоединились к гарантиям безопасности Украины
Россия атаковала Украину дронами
Российские оккупанты ночью против 24 декабря обстрелами повредили газовую сеть в Херсоне. Специалисты уже приступили к ремонту.
Издание "Крымский ветер" отмечает, что вход в Севастопольскую бухту перекрыт боновыми заграждениями. Кроме этого, россияне усилили ПВО с помощью новейшего корвета "Циклон".
Жозеп Боррель призвал более активно поддерживать Украину. Это связано с тем, что он убежден – российский президент Владимир Путин не настроен прекращать полномасштабную войну в ближайшее время.
Более того, Боррель сказал, что нужно готовиться к длительному конфликту с высокой интенсивностью.
Заместитель председателя комитета Верховной Рады по интеграции с Евросоюзом рассказала, что украинский парламент не идет на каникулы.
Наталья Гуменюк сообщила, что в настоящее время корабельная группировка врага фактически полностью свернута. Российские суда заведены в причалы. Все из-за мощного шторма.
Захватчики отдают себе отчет, что такой мощный шторм может принести мины, которых они сами и набросали в направлении навигационного коридора. Более того, россияне понимают, что во время непогоды против них могут применить подводные и надводные дроны.
Партизаны заявили, что зафиксировали размещение российских войск в Евпаторийском районе.
Также они обнаружили, что за последние несколько дней туда было передислоцировано несколько единиц военной техники с целью пополнения потерь действующей на Юге Украины российской группировки.
Утром 24 декабря во временно оккупированном Токмаке прогремели взрывы. Пока точные причины и обстоятельства инцидента неизвестны.
В Токмаке громко. Похоже, что сразу и "камыш", и "певео", и "сверхзвук" посетили северную окраину оккупированного города,
Журналисты выяснили, что Россия перед отправкой на фронт в Украину готовит бойцов всего несколько дней. Даже в Афганистане солдат готовили от 4 месяцев до полугода.
Для жителей Тувы и Бурятии вероятность быть убитым на войне в Украине в этом году была в 30-40 раз выше, чем для москвичей. Более того, среднестатистический погибший в 2023 году – это 34-летний зек, ушедший на фронт из колонии.
Американские и британские СМИ сообщили о гибели в Украине двух ветеранов. СМИ ссылаются на семьи погибших бойцов и собратьев. Официально США не сообщают о гибели американских добровольцев в Украине.
Погибшие Герои:
Украинские пограничники сообщили, что движение через контрольно-пропускной пункт "Медика - Шегини" возобновлено. Акция закончилась примерно в 9:30 утра 24 декабря.
В Минцифры в очередной раз подчеркнули, что повесток в Дие никогда не будет. Информация, которая распространялась в сети, не является правдой.
810-я бригада морской пехоты врага написала, что атакует ВСУ химическим оружием.
Руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что у Украины пока нет верифицированной информации об этом. Однако, если информация подтвердится, ее опубликуют.
Корреспондент издания в Крыму сообщил, что с утра в Севастополе слышали взрыв. От этого в домах задрожали окна.
Согласно информации, перед взрывом на месте происшествия был слышен звук, похожий на шум ракеты. Никаких деталей о происшедшем пока нет, как и официальных заявлений оккупантов.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто во время своего визита в итальянские войска, дислоцирующиеся в Польше, заявил, что нужно искать политическое решение прекращения войны России против нашего государства. Однако добавил, что это должно происходить параллельно с военной помощью.
Спикер обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что обстрелы на Рождество возможны. Однако это не зависит от конкретной даты.
Однако она отметила, что зафиксирована активность беспилотных летательных аппаратов в направлении населенных пунктов Куцурубской и Очаковской общины. Это означает, что враг пытается рассредоточить усилия ВСУ.
Следовательно, не исключены и подобные провокации по усилению обстрелов. Надо понимать, что у этой нации нет ничего святого,
В Генштабе ВСУ сообщили, что за последние сутки ВСУ ликвидировали 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 353190 своих солдат.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что ночью российская армия обстреляла центральную часть Херсона. Артиллерийский снаряд попал в жилой дом. На месте погибли 87-летний мужчина и его 81-летняя жена.
Взрывную травму, контузию и ранение ноги получил 54-летний херсонец. После оказания помощи он отказался от госпитализации.
Также в Центральном районе города при разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Его личность еще устанавливают.
Всего за сутки из-за российской агрессии в Херсонской области погибли 4 человека, еще 9 – получили ранения, из них 1 ребенок.
Вечером над Днепропетровской областью сбили 4 дрона. В Синельниковском районе удамки дронов упали в Илларионовской общине, в результате чего повреждены 6 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Кое-где у людей выбиты окна.
Кроме этого, задело линию электропередач.
Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что дополнительная мобилизация 450-500 тысяч украинцев, которую пригласили военные, не состоится в ближайшие месяцы.
Окончательное решение относительно объемов мобилизации станет известно после утверждения определенных нормативно-правовых и стратегических документов. В настоящее время они находятся в стадии разработки.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что вечером оккупанты атаковали Украину, применив 15 БпЛА типа "Шахед". Силы и средства ПВО сбили 14 дронов.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 зенитно-ракетных комплексах противника. Также, противовоздушной обороной уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 2 разведывательных БПЛА врага.
Между тем подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию, 2 артиллерийских средства, 3 склада боеприпасов и пункт управления российских захватчиков.
За прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновение на разных направлениях фронта. Самая тяжелая ситуация на Авдеевском направлении, где враг совершил 25 атак. Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку.
Также россияне пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций на левобережье Херсона. За прошедшие сутки противник совершил там 17 атак, однако украинские воины отбили все атаки.
10 представителей организаций "Единая Украина" и "Аджалик" уехали из Украины и не вернулись. Распоряжение о разрешении на пересечение границы для волонтеров выдал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин. Это была их вторая поездка за границу, во время первой они вернулись вовремя с гуманитарной помощью.
Он подчеркнул, что распоряжения о выезде горе-волонтеров отменены. Кроме того, глава Херсонской ОВ обратился к правоохранителям.
Издание Spiegel опубликовало материал о том, что состоялся якобы так называемый "русский секретный ужин". Локацией для нее якобы стало посольство Германии в Вашингтоне.
Spiegel заявляют, что во время встречи говорилось о давлении на Киев по соглашению с Москвой.
Посол Украины в Германии Алексей Макеев опроверг эту информацию и подчеркнул, что никакого давления на Украину со стороны Германии нет – даже за закрытыми дверями.
В июле 2023 года на саммите НАТО страны "Большой семерки" подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины. С тех пор к ней присоединилась 31 страна, в том числе 21 член ЕС.
Заместитель главы Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига сообщил, что к декларации не присоединились Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта. В настоящее время идет работа с этими партнерами.
Враг атаковал Украину несколькими группами БПЛА "Шахед". Атака началась примерно в 19 часов вечера 23 декабря.
Известно, что над Хмельницкой областью еще раз работала ПВО.