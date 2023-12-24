Атака дронами, террористический удар по Херсону: хронология 669 дня войны

Продолжается 669-й день полномасштабной войны России против Украины, наши защитники мужественно сдерживают врага на нескольких направлениях фронта. Кроме этого, в ночь на 24 декабря оккупанты снова атаковали Украину дронами и ударили по центру Херсона, в результате чего есть погибшие.

Обо всем, что происходило на фронте 24 декабря, а также какая ситуация в тылу и на международной политической арене читайте в материале 24 Канала.

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