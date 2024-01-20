Атака "Шахедами", взрывы под Брянском: хронология 696 дня войны

Война России с Украиной продолжается – сегодня начался 696-й день полномасштабного вторжения. Враг продолжает обстрелы украинских территорий, однако ВСУ делают все, чтобы сдержать врага и защитить гражданских.

Все, что происходило 20 января на фронте, в тылу и на международной арене – ниже в материале 24 Канала.

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