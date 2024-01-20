Атака "Шахедами", взрывы под Брянском: хронология 696 дня войны
Война России с Украиной продолжается – сегодня начался 696-й день полномасштабного вторжения. Враг продолжает обстрелы украинских территорий, однако ВСУ делают все, чтобы сдержать врага и защитить гражданских.
Все, что происходило 20 января на фронте, в тылу и на международной арене – ниже в материале 24 Канала.
Днем раньше На Брянщине горит нефтебаза, атака на Тамбовский пороховый завод: хронология 695 дня войны
СБУ объявила в розыск Петра Симоненко, бывшего главного коммуниста Украины. С 19 августа 2023 года он скрывается от органов досудебного расследования. Важно, что объявили пророссийскому политику подозрение по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса. В ней говорится о публичных призывах к захвату государственной власти. В Тернополе простились с Михаилом Фарионом. Герой отдал свою жизнь в боях за свободу Украины. Местные СМИ пишут, что он погиб именно в Запорожской области. Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина никогда не согласится на замороженный конфликт с Россией. Он акцентировал на моральном духе украинского народа. "Ситуация сложная, но мотивация нашего народа и воинов высока. Мы боремся за выживание, за свою землю, за победу, в которую верим", – заявил Ермак. В Риге 19 января было принято соглашение, согласно которому Эстония, Латвия и Литва создадут балтийскую оборонную зону на границе с Россией и Беларусью. Речь идет, в частности, об "объектах физической обороны на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра". Итак, НАТО серьезно готовится к возможной агрессии со стороны России. В Соединенных Штатах арестовали 66-летнего Илью Кана, подозреваемого в незаконном экспорте микросхем в Россию. По информации Минюста, он обходил экспортные законы, используя другие страны для транспортировки товаров, включая Китай. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, какие потери на поле боя были наиболее болезненными для россиян во временно оккупированном Крыму. По его словам, самой лучшей операцией по-прежнему остается уничтожение крейсера "Москва". Кроме этого, он вспомнил удары ракетами StormShadow по разным объектам, например, по штабу Черноморского флота. По словам Юрия Игната, этот удар был красноречивым и показал, что Севастополь – украинский город, а не "город русских моряков". Также Игнат назвал уничтожение российской авиации на аэродромах, но не уточнил, чья операция и какие средства для этого использовали. Не оставил спикер Воздушных сил без внимания и уничтожения комплексов "Триумф" с видео подтверждением. Михаил Подоляк предположил, в каких условиях Украина может пойти на переговоры с Россией. Спойлер – это может произойти, когда страна-террорист испытает тактические поражения. На территории страны-террориста начнутся разные процессы. В частности социальные напряжения и внутренние бунты. Если же говорить о переговорах, в которых Россия должна отказаться от ядерного оружия, это будет означать, что страна-террорист потерпела глобальное поражение. Она уже не может доминировать в глобальном политическом процессе и не имеет никаких ресурсов. Также на этом этапе Россию необходимо лишить права вето в Совбезе ООН. Командир и наводчик БМП Bradley в эфире ТСН поделился деталями того, как ему удалось уничтожить вражеский танк. По его словам, он запомнил его слабое место по компьютерной игре. Слабым местом Т-90М были приборы видения, поэтому наш воин уничтожил их и фактически сделал технику "слепой". Экипаж танка был дезориентирован и не видел, куда двигаться. После этого вражеский Т-90 врезался в дерево, а его добили FPV-дроны. Инцидент произошел во временно оккупированном Довжанске. Известно, что перед смертью девочки российские захватчики вывезли ее в Ростов. Об этом пишут СМИ страны-агрессоры. Родители заметили у 11-летней дочери вшей и решили вывести их "дедовским методом". Глава многодетного семейства облил ее голову бензином в частном доме. Сделал он это на кухне прямо у угольной печи и оставил ребенка рядом с ним. Через несколько минут у девочки загорелась голова. Родители потушили пламя и вызвали скорую помощь. Ребенка в тяжелом состоянии сначала отвезли во временно оккупированный Луганск. Через несколько дней россияне отвезли ее в Ростов. Через день стало известно, что девочка умерла в российской больнице. Перед этим она находилась в коме. Президент Швейцарии Виола Амхерд считает, что Россия должна присутствовать на саммите по "формуле мира". К слову, эту встречу инициирует Украина. Политика ня намекнула, что ее государство определенным образом поддерживает контакт с Россией. Она подчеркнула, что Швейцария "разговаривает со всеми". Украина получила достаточно много оружия от Запада, и его нужно еще больше. В частности, есть насущная потребность в немецких дальнобойных и точных ракетах Taurus. Мы можем в кратчайшие сроки приступить к новому производству Taurus, интеграции платформы и капитальному ремонту существующего склада. Предпосылкой для этого является заказ от клиента, Украинский дом стал лучшим павильоном в Давосе по версии Politico. Издание предпочло его павильону Meta. Украинский дом в Давосе с выставкой Deciding Your Tomorrow победил в номинации "Лучший павильон" в инаугурационной премии Davos Awards. Издание отмечает, что уже второй год подряд украинцы занимают просторную локацию на Promenade 59, которая во время, когда не проходит Всемирный экономический форум, является мебельным магазином. 20 января президент Зеленский обратился к украинцам. Он рассказал о планах на следующей неделе, когда состоится ряд международных мероприятий. По словам Зеленского, сейчас идет подготовка новых двусторонних соглашений с партнерами. Президент подчеркнул, что уже в январе и феврале будут соответствующие результаты. Кроме того, президент рассказал, что Киев и дальше работает с ключевыми союзниками по оборонной поддержке "сейчас, на этих неделях и месяцах". Инспекция проводилась в одной из воинских частей. В мероприятии приняли участие Служба внутреннего аудита Министерства обороны Украины, представители ВСУ, представители отдела оборонного сотрудничества Посольства США. Они проинспектировали серийные номера, техническое состояние и условия надлежащего хранения, включая безопасность и охрану. В сообщении Минобороны отмечается, что в ходе совместной инспекции замечаний со стороны представителей США не было. Разведка Великобритании проанализировала текущую ситуацию на левобережье Херсонской области. Там российские оккупационные войска не могут вытеснить украинские силы, несмотря на численное преимущество. В Министерстве обороны Британии отметили, что Украина сохраняет присутствие на левом берегу Днепра и продолжает отбивать российские атаки, несмотря на проблемы с логистикой. В сообщении британской разведки говорится, что сейчас Вооруженные Силы Украины на левобережье Херсонской области предстали перед логистическими трудностями, но все еще сохраняют там свое присутствие. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что сегодня государственные компании производят мощные РЭБ для войска, чтобы спасать жизнь наших бойцов. Эти системы работали 20 января и в прошлые дни. Но у нас большая страна, территорию которой покрыть очень тяжело. Поэтому заказов немало. Поэтому нам с РЭБ помогают наши западные партнеры – это раз. Во-вторых, присоединились гражданские производители, их тоже немало, можно найти в интернете. И они тоже поставляют, при условиях, что оно действительно работает, оно рабочее, Украинские военные продолжают наносить россиянам значительные потери в живой силе и в технике. В частности, на фронте уничтожили орудие, которым враг хвастался. На поле боя была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С7М "Малка". Русские называли ее "самой мощной пушкой в мире". Во время массированной российской атаки 13 января часть средств воздушного нападения удалось сбить с помощью радиоэлектронной борьбы. За этими системами будет будущее, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, тогда некоторые ракеты обезвредились сами – упали в поле или взорвались в воздухе. Причина может заключаться в качестве этих средств. Возможно, россияне спешили или заменили импортные компоненты, не имеющие из-за санкций. За системами РЭБ будет будущее – они уже используются на фронте и будут еще более мощные станции. Окопная РЭБ играет очень важную роль – бойцы пытаются как можно больше получить для себя этих систем, это просто спасает жизнь, Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупуна в эфире телемарафона рассказал, что враг сосредоточился на штурмах Авдеевки и Новомихайловки на Марьинском направлении. По его словам, оккупанты ведут наступательные действия почти не используя технику. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, что таких событий, которые мы сможем узнать только впоследствии – большинство. Перед этим глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в Крыму в этом году будет больше наземных операций. Однако представитель разведки пояснил, что есть много событий, о которых Украине известно, и результатов спецмер, не освещаемых из соображений безопасности. И, в частности, потому, что инструменты и планы спецмер находятся в процессе реализации. Россияне активизировали свои наступательные усилия на Востоке Украины, а союзники призывают Украину перейти к "активной обороне". В Институте изучения войны объяснили, почему это может не сработать. Если Украина в 2024 году примет на себя обязательство проводить оборонные действия, тогда российские военные смогут предусмотреть место, темп и оперативные требования боевых действий в Украине. О том, что Украине следует перейти к "активной обороне", ранее писало издание Financial Times. Оборонная позиция на всем театре передала бы стратегическую инициативу России и позволила бы начинать большие атаки в удобное для нее время, заставив Украину использовать те ресурсы, которые государство должно накопить под "активной обороны". Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил FT, что сосредоточение на обороне без наступательных операций было бы "ошибкой исторического масштаба". Благодаря этому российское командование сможет определять, где, когда и в каком масштабе боевые действия совершаются в течение этого периода. Кроме того, длительный период инициативы дал бы России возможность контролировать, какие ресурсы должны использовать как украинские, так и российские силы. Российские провокаторы общались с бойцами Международного легиона от имени пятого президента Петра Порошенко. Известно, что они делали это для того, чтобы завербовать их в "частную" армию, которая имела бы целью начать революцию в Украине. Три бывших бойца Международного легиона считали, что Порошенко создает батальон личной охраны и хочет нанять их на должности офицеров. Зарплата вроде бы должна составлять до 12 тысяч евро в месяц, что в несколько раз превышает их заработок в Легионе. Известно также, что звонков неизвестного было несколько. Во время них представившийся Порошенко человек всегда был одет в одинаковую одежду и находился в том же месте. Традиционно 20 января в Украине чтят память погибших защитников Донецкого аэропорта. Киборги держали оборону 242 дня. 242 дня обороны Донецкого аэропорта. 242 дня стойкости и храбрости наших защитников. Подвиг киборгов доказал: украинцев не сломать. Мир уже тогда мог увидеть, на что способны украинцы. Помним каждого, кто дерется ради государства!, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также отметил Героев, погибших во время обороны Донецкого аэропорта. Он опубликовал в сети чувствительное сообщение и поблагодарил защитников. Этот подвиг украинских воинов продемонстрировал всему миру отвагу, мужество и несокрушимость украинцев. Навеки в нашей памяти запечатлелись слова: "Киборги выстояли, не устоял бетон". Мы благодарим каждого, кто сражался в ДАПе. Мы помним всех, кто отдал жизнь за нашу свободу, В 12:16 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Отбой раздался в 12:48. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что штурмовые и наступательные действия противник акцентирует внимание на Авдеевке и Новомихайловке. В основном это атаки пехотой, почти без задействования бронетехники. В операционной зоне ОВСУ "Таврия" враг провел 49 боевых столкновений и совершил 592 артобстрела. Одна неудачная попытка врага улучшить тактическое положение была южнее Золотой Нивы, а на Запорожье их было 3 – западнее Вербового. Общие потери врага в живой силе составили 356 человек и 13 единиц ВВТ. В частности, 2 артсистемы, 3 БпЛА, 3 автомобиля и 5 единиц спецтехники. Лукашенко заявил, что Россия "подарила" Беларуси ядерные ракеты для комплексов "Искандер". Ранее в марте он намекнул, что полученные от Москвы ракеты могут быть направлены против Польши, которую он обвинил в планировании вторжения на территорию Беларуси. Румынские фермеры разблокировали движение грузовиков на пункте пропуска "Сирет – Порубное". Теперь все фуры двигаются в обычном режиме. Партизанам в Крыму удалось зафиксировать транспортировку поврежденных российских танков Т-62, участвовавших в войне России против Украины в Запорожском направлении. Кирилл Буданов заявил, что важно давить на российские силы в Крыму посредством воздушной кампании, атак морских беспилотников и тайных операций. Он подчеркнул, что подразделения ГУР неоднократно входили в Крым в прошлом году и пообещал, что в 2024 году будет посылать на полуостров больше спецназовцев. Все для того чтобы нарушить логистику России. В России в Нефтеюганске организовали выставку из украденных у украинцев вещей. Там захватчики разместили книги, автомобильные номера, ордена и удостоверения личности, почему-то выдающиеся за признаки "братства с Украиной". Конечно, на выставке не хватает главных "экспонатов", которые оккупанты нагло угоняли в украинских городах и селах (электроприборы, ювелирные изделия, белье, сантехника). Нидерланды передали украинским пограничникам мобильный полевой госпиталь. Главная его особенность приспособления для работы при низких температурах. В скором времени в этом госпитале военные медики будут спасать жизнь раненых бойцов на Востоке. Российские войска за сутки обстреляли три пограничных общины в Черниговской области. О пострадавших не сообщается. Спикер обороны Юга Наталья Гуменюк сказала, что россияне пытаются держать контроль над Днепровско-Бугским лиманом, чтобы не восстановили судоходство из николаевских портов. За прошедшие сутки в Запорожье зафиксировано 70 ударов – россияне стреляли по 15 городам и селам. В ОВ поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших. Защитникам удалось доставить хлеб в освобожденное село Невское и даже раздать его по адресу. Кроме того, наши полицейские документировали военные преступления россиян. В течение месяца в населенном пункте значительно выросло количество разрушений жилья – оставаться там крайне опасно. 15 раз оккупанты штурмовали позиции ВСУ в Серебрянском лесу и в районе Белогоровки, но прорвать украинскую оборону врагу не удалось. Артиллерийские и минометные удары врага получили более 15 населенных пунктов области, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки Чугуевского района; Двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Берестово Купянского района. Сегодня около 05:00 враг обстрелял Купянск. Предварительно, оккупанты били из артиллерии. Поврежден жилой дом. На крыше обнаружили не сдетонировавший снаряд. Информация о пострадавших не поступала. В сутки враг совершил артиллерийские обстрелы Куцурубской и Очаковской общин. К счастью, пострадавших нет. Ночью россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 18 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Миропольская, Середино-Будская, Свесская, Зноб-Новгородская общины. В ВМС ВСУ сообщили, что в Черном море 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр" с общим залпом до 8 ракет. Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на задержание пятого подозреваемого по делу о поставке некачественной одежды для ВСУ. Ранее ДБР объявило в розыск сына Игоря Гринкевича – Романа. Так что этот пятый фигурант может быть им. Ночью враг выпустил по Украине 7 "Шахедов", 4 из которых удалось сбить сил ПВО. Воздушные силы добавили, что остальные 3 дрона не достигли своей цели. За 19 января россияне ранили 2 жителей Донбасса – в Новогродовке. Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. В российских Клинцах Брянской области утром снова раздавались взрывы. Впоследствии российское минобороны заявили, что Клинцовский район якобы пытались атаковать беспилотники. По их словам, "пе-ве-о" все сбило, а пострадавших и разрушений нет. Однако интересно, что атакуемая утром 19 января нефтебаза до сих пор горит. Как ранее сообщили источники в спецслужбах, это работа украинской разведки. Вчера вечером российские войска дважды атаковали Никопольский район из артиллерии. Били по самому Никополю и по Марганецкому обществу. В ОВА сообщили, что враг выпустил около десятка снарядов. К счастью, люди не повреждены. За минувшие сутки враг совершил по Херсонской области 119 обстрелов, выпустив 664 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. По городу Херсон враг выпустил 30 снарядов. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры и церковь в Херсонском районе. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 получили ранения, из них 1 ребенок. Совет Безопасности ООН по требованию России проведет заседание с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с целью очередного "осуждения" поставок оружия Украине для его противостояния российской агрессии. К участию приглашена и украинская делегация. На этой неделе страны начнутся самые большие за последние десятилетия учения НАТО. В России уже начали проводить информационные операции и заявляют о "провокации". Аналитики Института изучения войны заявили, что риторика окупантов и их информационная операция направлена на то, чтобы представить оборонные действия НАТО в ответ на реальную российскую агрессию на восточном фланге Альянса как провокационные, и цель отвлечь внимание от недавнего агрессивного русского риторики. . Эксперты напомнили, что недавно Путин угрожал Финляндии, называл Запад "врагом" и неоднократно повторял, что Россия вроде бы воюет, чтобы "победить Запад". Центр национального сопротивления сообщил, что россияне отправили в временно оккупированный Мелитополь врачей из Санкт-Петербурга для лечения своих военных. На ВОТ русские сталкиваются с дефицитом специалистов во всех отраслях, потому что большинство жителей либо уехали из региона, либо не хотят сотрудничать с оккупантами. А если говорится именно о врачах, то россияне еще и не доверяют украинским медикам, "понимают ведь, что они здесь захватчики". За прошедшие сутки произошло 103 боевых столкновения. Самая тяжелая ситуация на Лиманском, Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили 4 артиллерийских средства противника. Вечером 19 января враг запустил по Украине "Шахеды". Отбой раздался в 02:38 20 января. Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста, получал ли предложения по вступлению в НАТО и ЕС в обмен на территории нашей страны. Он подчеркнул, что соответствующие предложения не получал. Следовательно отметил, "о чем здесь думать?". В Генштабе сообщили, что сегодня не менее 60 процентов разведданных спецслужбы противника получают через социальные сети. Необдуманно распространенные фото- и видеоматериалы о деятельности Вооруженных сил Украины становятся для противника одним из основных источников разведывательной информации. Дональд Трамп регулярно "отмечается" скандальными заявлениями о войне России с Украиной и обещает завершить ее "очень быстро". Владимир Зеленский заявил, что будет рад увидеть Трампа в украинской столице, если политик сможет остановить войну в течение 24 часов. Украинский лидер отметил, что если Трамп действительно имеет "формулу", как прекратить войну, то пусть поделится ею.
Украина не согласится на заморозку войны
В Воздушных силах рассказали о 5 самых болезненных потерях для России в Крыму
При каких условиях Украина пойдет на переговоры с Россией
Командир Bradley рассказал, как удалось уничтожить Т-90 России
В Луганской области фанаты "русского мира" убили ребенка
Президент Швейцарии хотела бы, чтобы Россия присутствовала на глобальном саммите мира
Taurus Systems опровергли слова о нехватке ракет
– высказался Йоахим Кнопф, управляющий директор Taurus Systems GmbH.
Украинский дом стал лучшим павильоном в Давосе
На остановке возле села Гроза разместили фото корректировщиков огня.
Зеленский обратился к украинцам
Представители Украины и США впервые совместно проинспектировали предоставленное ВСУ оружие
Что мешает россиянам вытеснить ВСУ с левого берега Днепра
Игнат объяснил, кто помогает Украине с РЭБ
– объяснил спикер.
Силы обороны уничтожили САУ "Малка"
В Воздушных силах обозначили роль РЭБ в сбитии дронов и ракет
– сказал спикер.
В ВСУ назвали населенные пункты, которые враг штурмует
ГУР впервые прокомментировало затопление в Севастополе корабля типа "Тарантул"
В ISW объяснили, что произойдет, если Украина перейдет к "активной обороне"
Россияне вербовали бойцов ради "революции в Украине", – СМИ
В Украине чествуют защитников Донецкого аэропорта
– написал Владимир Зеленский.
– поблагодарил Залужный.
По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Тарнавский о ситуации на фронте
Лукашенко заявил, что Путин "подарил" ему ядерные ракеты
Румынские протестующие разблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Порубное"
"АТЕШ" зафиксировал поврежденные танки России в Евпатории
Глава ГУР назвал ключевую цель в Крыму
В России организовали выставку из украденных у украинцев вещей
Они же пополняют исключительно "частные коллекции" морских и других пехотинцев.
Нидерланды передали пограничникам полевой госпиталь
В состав комплекса входят: операционный блок, палаты интенсивной терапии, рассчитанные на 36 коек, и модуль для персонала.
Три общины Черниговской области были под обстрелом
На Юге оккупанты переключились на другое направление
В Запорожской области враг стрелял по 15 населенным пунктам
Ситуация в Луганской области все хуже
Обстрелы Харьковской области продолжаются
Ситуация в Николаевской области
Россияне снова обсерели Сумщину
Оккупанты били из ствольной артиллерии и минометов.
В Черном море 1 ракетоноситель
Суд избрал меру пресечения пятому подозреваемому по делу Гринкевича
Ночью ни один "Шахед" не достиг цели
В Донецкой области 2 раненых
Под Брянском снова раздавались взрывы
Ситуация в Днепропетровской области
Потери врага
В Херсонской области погиб человек
Россия снова созывает Совбез
Россия пытается подать масштабные учения НАТО как провокацию
В Мелитополь приехали врачи из Санкт-Петербурга
Главное по возведению Генштаба
Оккупанты в очередной раз запускали "Шахеды"
Вступление в ЕС или НАТО в обмен на территории: получал ли Зеленский такое предложение
По меньшей мере 60% разведданных Россия получает через социальные сети
Зеленский обратился к Трампу
СБУ объявила в розыск Петра Симоненко, бывшего главного коммуниста Украины. С 19 августа 2023 года он скрывается от органов досудебного расследования.
Важно, что объявили пророссийскому политику подозрение по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса. В ней говорится о публичных призывах к захвату государственной власти.
В Тернополе простились с Михаилом Фарионом. Герой отдал свою жизнь в боях за свободу Украины. Местные СМИ пишут, что он погиб именно в Запорожской области.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина никогда не согласится на замороженный конфликт с Россией. Он акцентировал на моральном духе украинского народа.
"Ситуация сложная, но мотивация нашего народа и воинов высока. Мы боремся за выживание, за свою землю, за победу, в которую верим", – заявил Ермак.
В Риге 19 января было принято соглашение, согласно которому Эстония, Латвия и Литва создадут балтийскую оборонную зону на границе с Россией и Беларусью. Речь идет, в частности, об "объектах физической обороны на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра". Итак, НАТО серьезно готовится к возможной агрессии со стороны России.
В Соединенных Штатах арестовали 66-летнего Илью Кана, подозреваемого в незаконном экспорте микросхем в Россию. По информации Минюста, он обходил экспортные законы, используя другие страны для транспортировки товаров, включая Китай.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, какие потери на поле боя были наиболее болезненными для россиян во временно оккупированном Крыму. По его словам, самой лучшей операцией по-прежнему остается уничтожение крейсера "Москва".
Кроме этого, он вспомнил удары ракетами StormShadow по разным объектам, например, по штабу Черноморского флота. По словам Юрия Игната, этот удар был красноречивым и показал, что Севастополь – украинский город, а не "город русских моряков".
Также Игнат назвал уничтожение российской авиации на аэродромах, но не уточнил, чья операция и какие средства для этого использовали. Не оставил спикер Воздушных сил без внимания и уничтожения комплексов "Триумф" с видео подтверждением.
Михаил Подоляк предположил, в каких условиях Украина может пойти на переговоры с Россией. Спойлер – это может произойти, когда страна-террорист испытает тактические поражения.
На территории страны-террориста начнутся разные процессы. В частности социальные напряжения и внутренние бунты.
Если же говорить о переговорах, в которых Россия должна отказаться от ядерного оружия, это будет означать, что страна-террорист потерпела глобальное поражение. Она уже не может доминировать в глобальном политическом процессе и не имеет никаких ресурсов. Также на этом этапе Россию необходимо лишить права вето в Совбезе ООН.
Командир и наводчик БМП Bradley в эфире ТСН поделился деталями того, как ему удалось уничтожить вражеский танк. По его словам, он запомнил его слабое место по компьютерной игре.
Слабым местом Т-90М были приборы видения, поэтому наш воин уничтожил их и фактически сделал технику "слепой". Экипаж танка был дезориентирован и не видел, куда двигаться. После этого вражеский Т-90 врезался в дерево, а его добили FPV-дроны.
Инцидент произошел во временно оккупированном Довжанске. Известно, что перед смертью девочки российские захватчики вывезли ее в Ростов. Об этом пишут СМИ страны-агрессоры.
Родители заметили у 11-летней дочери вшей и решили вывести их "дедовским методом". Глава многодетного семейства облил ее голову бензином в частном доме. Сделал он это на кухне прямо у угольной печи и оставил ребенка рядом с ним. Через несколько минут у девочки загорелась голова. Родители потушили пламя и вызвали скорую помощь.
Ребенка в тяжелом состоянии сначала отвезли во временно оккупированный Луганск. Через несколько дней россияне отвезли ее в Ростов. Через день стало известно, что девочка умерла в российской больнице. Перед этим она находилась в коме.
Президент Швейцарии Виола Амхерд считает, что Россия должна присутствовать на саммите по "формуле мира". К слову, эту встречу инициирует Украина.
Политика ня намекнула, что ее государство определенным образом поддерживает контакт с Россией. Она подчеркнула, что Швейцария "разговаривает со всеми".
Украина получила достаточно много оружия от Запада, и его нужно еще больше. В частности, есть насущная потребность в немецких дальнобойных и точных ракетах Taurus.
Мы можем в кратчайшие сроки приступить к новому производству Taurus, интеграции платформы и капитальному ремонту существующего склада. Предпосылкой для этого является заказ от клиента,
Украинский дом стал лучшим павильоном в Давосе по версии Politico. Издание предпочло его павильону Meta.
Украинский дом в Давосе с выставкой Deciding Your Tomorrow победил в номинации "Лучший павильон" в инаугурационной премии Davos Awards.
Издание отмечает, что уже второй год подряд украинцы занимают просторную локацию на Promenade 59, которая во время, когда не проходит Всемирный экономический форум, является мебельным магазином.
20 января президент Зеленский обратился к украинцам. Он рассказал о планах на следующей неделе, когда состоится ряд международных мероприятий.
По словам Зеленского, сейчас идет подготовка новых двусторонних соглашений с партнерами. Президент подчеркнул, что уже в январе и феврале будут соответствующие результаты.
Кроме того, президент рассказал, что Киев и дальше работает с ключевыми союзниками по оборонной поддержке "сейчас, на этих неделях и месяцах".
Инспекция проводилась в одной из воинских частей. В мероприятии приняли участие Служба внутреннего аудита Министерства обороны Украины, представители ВСУ, представители отдела оборонного сотрудничества Посольства США.
Они проинспектировали серийные номера, техническое состояние и условия надлежащего хранения, включая безопасность и охрану.
В сообщении Минобороны отмечается, что в ходе совместной инспекции замечаний со стороны представителей США не было.
Разведка Великобритании проанализировала текущую ситуацию на левобережье Херсонской области. Там российские оккупационные войска не могут вытеснить украинские силы, несмотря на численное преимущество.
В Министерстве обороны Британии отметили, что Украина сохраняет присутствие на левом берегу Днепра и продолжает отбивать российские атаки, несмотря на проблемы с логистикой.
В сообщении британской разведки говорится, что сейчас Вооруженные Силы Украины на левобережье Херсонской области предстали перед логистическими трудностями, но все еще сохраняют там свое присутствие.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что сегодня государственные компании производят мощные РЭБ для войска, чтобы спасать жизнь наших бойцов. Эти системы работали 20 января и в прошлые дни. Но у нас большая страна, территорию которой покрыть очень тяжело. Поэтому заказов немало.
Поэтому нам с РЭБ помогают наши западные партнеры – это раз. Во-вторых, присоединились гражданские производители, их тоже немало, можно найти в интернете. И они тоже поставляют, при условиях, что оно действительно работает, оно рабочее,
Украинские военные продолжают наносить россиянам значительные потери в живой силе и в технике. В частности, на фронте уничтожили орудие, которым враг хвастался.
На поле боя была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С7М "Малка". Русские называли ее "самой мощной пушкой в мире".
Во время массированной российской атаки 13 января часть средств воздушного нападения удалось сбить с помощью радиоэлектронной борьбы. За этими системами будет будущее, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, тогда некоторые ракеты обезвредились сами – упали в поле или взорвались в воздухе. Причина может заключаться в качестве этих средств. Возможно, россияне спешили или заменили импортные компоненты, не имеющие из-за санкций.
За системами РЭБ будет будущее – они уже используются на фронте и будут еще более мощные станции. Окопная РЭБ играет очень важную роль – бойцы пытаются как можно больше получить для себя этих систем, это просто спасает жизнь,
Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупуна в эфире телемарафона рассказал, что враг сосредоточился на штурмах Авдеевки и Новомихайловки на Марьинском направлении. По его словам, оккупанты ведут наступательные действия почти не используя технику.
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, что таких событий, которые мы сможем узнать только впоследствии – большинство. Перед этим глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в Крыму в этом году будет больше наземных операций.
Однако представитель разведки пояснил, что есть много событий, о которых Украине известно, и результатов спецмер, не освещаемых из соображений безопасности. И, в частности, потому, что инструменты и планы спецмер находятся в процессе реализации.
Россияне активизировали свои наступательные усилия на Востоке Украины, а союзники призывают Украину перейти к "активной обороне". В Институте изучения войны объяснили, почему это может не сработать.
Если Украина в 2024 году примет на себя обязательство проводить оборонные действия, тогда российские военные смогут предусмотреть место, темп и оперативные требования боевых действий в Украине. О том, что Украине следует перейти к "активной обороне", ранее писало издание Financial Times.
Оборонная позиция на всем театре передала бы стратегическую инициативу России и позволила бы начинать большие атаки в удобное для нее время, заставив Украину использовать те ресурсы, которые государство должно накопить под "активной обороны". Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил FT, что сосредоточение на обороне без наступательных операций было бы "ошибкой исторического масштаба".
Благодаря этому российское командование сможет определять, где, когда и в каком масштабе боевые действия совершаются в течение этого периода. Кроме того, длительный период инициативы дал бы России возможность контролировать, какие ресурсы должны использовать как украинские, так и российские силы.
Российские провокаторы общались с бойцами Международного легиона от имени пятого президента Петра Порошенко. Известно, что они делали это для того, чтобы завербовать их в "частную" армию, которая имела бы целью начать революцию в Украине.
Три бывших бойца Международного легиона считали, что Порошенко создает батальон личной охраны и хочет нанять их на должности офицеров. Зарплата вроде бы должна составлять до 12 тысяч евро в месяц, что в несколько раз превышает их заработок в Легионе.
Известно также, что звонков неизвестного было несколько. Во время них представившийся Порошенко человек всегда был одет в одинаковую одежду и находился в том же месте.
Традиционно 20 января в Украине чтят память погибших защитников Донецкого аэропорта. Киборги держали оборону 242 дня.
242 дня обороны Донецкого аэропорта. 242 дня стойкости и храбрости наших защитников. Подвиг киборгов доказал: украинцев не сломать. Мир уже тогда мог увидеть, на что способны украинцы. Помним каждого, кто дерется ради государства!,
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также отметил Героев, погибших во время обороны Донецкого аэропорта. Он опубликовал в сети чувствительное сообщение и поблагодарил защитников.
Этот подвиг украинских воинов продемонстрировал всему миру отвагу, мужество и несокрушимость украинцев. Навеки в нашей памяти запечатлелись слова: "Киборги выстояли, не устоял бетон". Мы благодарим каждого, кто сражался в ДАПе. Мы помним всех, кто отдал жизнь за нашу свободу,
В 12:16 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Отбой раздался в 12:48.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что штурмовые и наступательные действия противник акцентирует внимание на Авдеевке и Новомихайловке. В основном это атаки пехотой, почти без задействования бронетехники.
В операционной зоне ОВСУ "Таврия" враг провел 49 боевых столкновений и совершил 592 артобстрела.
Одна неудачная попытка врага улучшить тактическое положение была южнее Золотой Нивы, а на Запорожье их было 3 – западнее Вербового.
Общие потери врага в живой силе составили 356 человек и 13 единиц ВВТ. В частности, 2 артсистемы, 3 БпЛА, 3 автомобиля и 5 единиц спецтехники.
Лукашенко заявил, что Россия "подарила" Беларуси ядерные ракеты для комплексов "Искандер".
Ранее в марте он намекнул, что полученные от Москвы ракеты могут быть направлены против Польши, которую он обвинил в планировании вторжения на территорию Беларуси.
Румынские фермеры разблокировали движение грузовиков на пункте пропуска "Сирет – Порубное". Теперь все фуры двигаются в обычном режиме.
Партизанам в Крыму удалось зафиксировать транспортировку поврежденных российских танков Т-62, участвовавших в войне России против Украины в Запорожском направлении.
Кирилл Буданов заявил, что важно давить на российские силы в Крыму посредством воздушной кампании, атак морских беспилотников и тайных операций.
Он подчеркнул, что подразделения ГУР неоднократно входили в Крым в прошлом году и пообещал, что в 2024 году будет посылать на полуостров больше спецназовцев. Все для того чтобы нарушить логистику России.
В России в Нефтеюганске организовали выставку из украденных у украинцев вещей.
Там захватчики разместили книги, автомобильные номера, ордена и удостоверения личности, почему-то выдающиеся за признаки "братства с Украиной".
Конечно, на выставке не хватает главных "экспонатов", которые оккупанты нагло угоняли в украинских городах и селах (электроприборы, ювелирные изделия, белье, сантехника).
Нидерланды передали украинским пограничникам мобильный полевой госпиталь.
Главная его особенность приспособления для работы при низких температурах.
В скором времени в этом госпитале военные медики будут спасать жизнь раненых бойцов на Востоке.
Российские войска за сутки обстреляли три пограничных общины в Черниговской области. О пострадавших не сообщается.
Спикер обороны Юга Наталья Гуменюк сказала, что россияне пытаются держать контроль над Днепровско-Бугским лиманом, чтобы не восстановили судоходство из николаевских портов.
За прошедшие сутки в Запорожье зафиксировано 70 ударов – россияне стреляли по 15 городам и селам.
В ОВ поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.
Защитникам удалось доставить хлеб в освобожденное село Невское и даже раздать его по адресу. Кроме того, наши полицейские документировали военные преступления россиян. В течение месяца в населенном пункте значительно выросло количество разрушений жилья – оставаться там крайне опасно.
15 раз оккупанты штурмовали позиции ВСУ в Серебрянском лесу и в районе Белогоровки, но прорвать украинскую оборону врагу не удалось.
Артиллерийские и минометные удары врага получили более 15 населенных пунктов области, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки Чугуевского района; Двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Берестово Купянского района.
Сегодня около 05:00 враг обстрелял Купянск. Предварительно, оккупанты били из артиллерии. Поврежден жилой дом. На крыше обнаружили не сдетонировавший снаряд. Информация о пострадавших не поступала.
В сутки враг совершил артиллерийские обстрелы Куцурубской и Очаковской общин. К счастью, пострадавших нет.
Ночью россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 18 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Миропольская, Середино-Будская, Свесская, Зноб-Новгородская общины.
В ВМС ВСУ сообщили, что в Черном море 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр" с общим залпом до 8 ракет.
Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на задержание пятого подозреваемого по делу о поставке некачественной одежды для ВСУ. Ранее ДБР объявило в розыск сына Игоря Гринкевича – Романа. Так что этот пятый фигурант может быть им.
Ночью враг выпустил по Украине 7 "Шахедов", 4 из которых удалось сбить сил ПВО. Воздушные силы добавили, что остальные 3 дрона не достигли своей цели.
За 19 января россияне ранили 2 жителей Донбасса – в Новогродовке. Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.
В российских Клинцах Брянской области утром снова раздавались взрывы. Впоследствии российское минобороны заявили, что Клинцовский район якобы пытались атаковать беспилотники.
По их словам, "пе-ве-о" все сбило, а пострадавших и разрушений нет.
Однако интересно, что атакуемая утром 19 января нефтебаза до сих пор горит. Как ранее сообщили источники в спецслужбах, это работа украинской разведки.
Вчера вечером российские войска дважды атаковали Никопольский район из артиллерии. Били по самому Никополю и по Марганецкому обществу. В ОВА сообщили, что враг выпустил около десятка снарядов.
К счастью, люди не повреждены.
За минувшие сутки враг совершил по Херсонской области 119 обстрелов, выпустив 664 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА.
По городу Херсон враг выпустил 30 снарядов.
Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры и церковь в Херсонском районе.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 получили ранения, из них 1 ребенок.
Совет Безопасности ООН по требованию России проведет заседание с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с целью очередного "осуждения" поставок оружия Украине для его противостояния российской агрессии. К участию приглашена и украинская делегация.Справка. Россия ежемесячно собирает Совбез по этому вопросу, однако постоянные члены и докладчики от секретариата ООН каждый раз указывают на законность и необходимость оказания помощи Украине.
На этой неделе страны начнутся самые большие за последние десятилетия учения НАТО. В России уже начали проводить информационные операции и заявляют о "провокации".
Аналитики Института изучения войны заявили, что риторика окупантов и их информационная операция направлена на то, чтобы представить оборонные действия НАТО в ответ на реальную российскую агрессию на восточном фланге Альянса как провокационные, и цель отвлечь внимание от недавнего агрессивного русского риторики. .
Эксперты напомнили, что недавно Путин угрожал Финляндии, называл Запад "врагом" и неоднократно повторял, что Россия вроде бы воюет, чтобы "победить Запад".
Центр национального сопротивления сообщил, что россияне отправили в временно оккупированный Мелитополь врачей из Санкт-Петербурга для лечения своих военных.
На ВОТ русские сталкиваются с дефицитом специалистов во всех отраслях, потому что большинство жителей либо уехали из региона, либо не хотят сотрудничать с оккупантами.
А если говорится именно о врачах, то россияне еще и не доверяют украинским медикам, "понимают ведь, что они здесь захватчики".
За прошедшие сутки произошло 103 боевых столкновения.
Самая тяжелая ситуация на Лиманском, Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск поразили 4 артиллерийских средства противника.
Вечером 19 января враг запустил по Украине "Шахеды". Отбой раздался в 02:38 20 января.
Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста, получал ли предложения по вступлению в НАТО и ЕС в обмен на территории нашей страны.
Он подчеркнул, что соответствующие предложения не получал. Следовательно отметил, "о чем здесь думать?".
В Генштабе сообщили, что сегодня не менее 60 процентов разведданных спецслужбы противника получают через социальные сети. Необдуманно распространенные фото- и видеоматериалы о деятельности Вооруженных сил Украины становятся для противника одним из основных источников разведывательной информации.
Дональд Трамп регулярно "отмечается" скандальными заявлениями о войне России с Украиной и обещает завершить ее "очень быстро". Владимир Зеленский заявил, что будет рад увидеть Трампа в украинской столице, если политик сможет остановить войну в течение 24 часов.
Украинский лидер отметил, что если Трамп действительно имеет "формулу", как прекратить войну, то пусть поделится ею.