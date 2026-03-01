Командиры должны быть с солдатами на передовой, а не за экранами на расстоянии, – Буданов
- Кирилл Буданов заявил, что командиры должны быть рядом со своими военными подразделениями для повышения боевой эффективности.
- Он отметил, что командование на расстоянии не может адекватно оценивать обстановку и поддерживать подчиненных.
Руководитель Офиса президента Украины выступил с резким заявлением относительно присутствия командиров на фронте. По его словам, командование, которое находится в 30 –50 километрах от передовой и руководит через мониторы, не может эффективно влиять на ситуацию на поле боя.
Такая дистанционная модель, по оценке Буданова, является "огромной проблемой" для боевой эффективности ВСУ. Об этом он рассказал в интервью национальному телемарафону "Единые новости".
Смотрите также Буданов заявил о прогрессе в переговорах: политолог указал на важный нюанс
Какое заявление сделал Буданов?
Кирилл Буданов подчеркнул, что командиры Сил обороны должны быть рядом со своими военными подразделениями, а не за десятки километров от позиций.
Он отметил, что отсутствие руководителя на передовой существенно снижает эффективность боя и моральное состояние бойцов.
По словам Буданова, сейчас существует серьезная проблема, когда командный состав находится за 30 – 50 километров от передовой, выполняя задачи "через экран". Такой способ управления, по его убеждению, не позволяет адекватно оценить обстоятельства и поддержать подчиненных.
Когда командира нет со своими бойцами, они не могут эффективно воевать. И это огромная проблема,
– подчеркнул Буданов.
Он также добавил, что часто встречал пехотинцев, которые за всю службу видели своего командира только один раз.
Какие еще заявления о сделал руководитель офиса?
Кирилл Буданов заявил, что вопрос мобилизации во время войны полностью решить невозможно, и Украина не является исключением. Проблема связана не только с ее процессом, но и с ответственностью граждан и коммуникацией с обществом.
Буданов заявил, что нет конкретных дат завершения войны, установленных американскими партнерами. Переговоры между Украиной, США и Россией являются сложными и без определенных сроков завершения.
Руководитель Офиса президента считает, что Россия имеет проблемы почти в каждой сфере и не может победить Украину на фронте. Он подчеркивает важность сохранения санкций против России даже после завершения войны, чтобы предотвратить новую агрессию.