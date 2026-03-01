Такая дистанционная модель, по оценке Буданова, является "огромной проблемой" для боевой эффективности ВСУ. Об этом он рассказал в интервью национальному телемарафону "Единые новости".

Какое заявление сделал Буданов?

Кирилл Буданов подчеркнул, что командиры Сил обороны должны быть рядом со своими военными подразделениями, а не за десятки километров от позиций.

Он отметил, что отсутствие руководителя на передовой существенно снижает эффективность боя и моральное состояние бойцов.

По словам Буданова, сейчас существует серьезная проблема, когда командный состав находится за 30 – 50 километров от передовой, выполняя задачи "через экран". Такой способ управления, по его убеждению, не позволяет адекватно оценить обстоятельства и поддержать подчиненных.

Когда командира нет со своими бойцами, они не могут эффективно воевать. И это огромная проблема,

– подчеркнул Буданов.

Он также добавил, что часто встречал пехотинцев, которые за всю службу видели своего командира только один раз.

Какие еще заявления о сделал руководитель офиса?