Така дистанційна модель, за оцінкою Буданова, є "величезною проблемою" для бойової ефективності ЗСУ. Про це він розповів у інтерв'ю національного телемарафону "Єдині новини".

Яку заяву зробив Буданов?

Кирило Буданов підкреслив, що командири Сил оборони мають бути поруч зі своїми військовими підрозділами, а не за десятки кілометрів від позицій.

Він зазначив, що відсутність керівника на передовій суттєво знижує ефективність бою та моральний стан бійців.

За словами Буданова, наразі існує серйозна проблема, коли командний склад перебуває за 30 – 50 кілометрів від передової, виконуючи завдання "через екран". Такий спосіб управління, на його переконання, не дає змоги адекватно оцінити обставини та підтримати підлеглих.

Коли командира немає зі своїми бійцями, вони не можуть ефективно воювати. І це є величезна проблема,

– наголосив Буданов.

Він також додав, що часто зустрічав піхотинців, які за всю службу бачили свого командира лише один раз.

Які ще заяви про зробив керівник офісу?