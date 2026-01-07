Экс-полковник Британии спрогнозировал, сколько еще Путин способен воевать

Западные СМИ прогнозируют, что война Путина против Украины продлится дольше, чем война на Восточном фронте, которая началась с немецкого вторжения в СССР в 1941 году и закончилась падением Берлина в 1945-м. Тогда россияне сражались против немцев и понесли огромные потери. Прошло 80 лет и сейчас они несут их уже воюя против украинцев.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил бывший полковник британских Сухопутных сил Хэмиш де Бреттон-Гордон, озвучив, что тактика российских войск не слишком изменилась со времен Второй мировой войны.

Какие процессы происходят в России?

Потери Россией живой силы на войне против Украины перевалили за 1,2 миллиона человек. Однако Путина это не останавливает. Экс-полковник прогнозирует, что скоро в России иссякнет ресурс заключенных и представителей нацменьшинств, которых она отправляет на фронт.

Молодые люди из элиты Москвы и Петербурга все чаще будут отправляться на передовую. Когда это произойдет, олигархи и состоятельное меньшинство в России начнут серьезно ставить вопрос о целесообразности этой войны,

– считает де Бреттон-Гордон.

Тот факт, что уже достигнута 4-летняя отметка так называемой "сво", которая согласно планам Кремля должна была длиться несколько дней, демонстрирует, на сколько плохо работает руководство России и как, по словам экс-полковника, оно на самом деле не понимает, что делает. Бретон-Гордон подчеркнул, что является ужасным то, что американский президент Трамп, будучи самым могущественным лидером в мире, не может уговорить Путина сесть за стол переговоров, чтобы заключить справедливое мирное соглашение для Украины.

К сведению! Президент Зеленский заявил, что есть возможность того, что в первой половине 2026 года боевые действия могут завершиться. Он считает, что сейчас переговорный трек вышел на новый уровень.

Российская экономика из-за войны трещит, цены на нефть падают. Бывший полковник Британии убежден, что глава Кремля сейчас ходит по тонкому льду. Несколько лет назад эксперты считали, что если стоимость нефти упадет ниже, чем 50 долларов за баррель, то российская военная машина не сможет продолжать существовать. Ведь Путин зависит от продажи нефти.

"Теперь, когда Индия и другие страны получили от Трампа указание не покупать российскую нефть, а также принимая во внимание, что мировая цена нефти падает ниже 40 долларов, то казна России опустеет. Путин не может производить боеприпасы и танки без денег", – озвучил де Бреттон-Гордон.

Он отметил, что ряд экспертов констатирует, что российская экономика сейчас находится в плачевном состоянии. Если на Западе это имеет огромные последствия и правительство может быть демократическим путем смещен, если разрушает экономику, то в России все по-другому. Экс-полковник Британии подчеркнул, что российский народ уже давно страдает от инфляции, огромных процентных ставок, даже цены на основные продукты слишком высокие.

В авторитарной диктатуре вроде России простые люди имеют очень мало влияния на подобные вопросы. Учитывая то, что деньги в России заканчиваются, в конце концов военная машина Путина остановится. Он не сможет долго продолжать войну, поскольку исчерпываются финансовые и человеческие ресурсы, боеприпасы,

– озвучил де Бреттон-Гордон.

Он подытожил, что мирное соглашение сейчас – это лучшее, на что Россия может рассчитывать. Ведь в дальнейшем, если она будет тянуть с переговорами, ситуация может резко обернуться против нее.

Когда может завершиться война: прогнозы экспертов