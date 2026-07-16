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24 Канал Новости Украины Вечная память: на войне погиб 25-летний лейтенант из Львовской области
16 июля, 09:55
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Вечная память: на войне погиб 25-летний лейтенант из Львовской области

Даниил Жоров

Война продолжает уносить жизни самых отважных людей. Уроженец села Нагорное Юрий Баранецкий погиб 9 июля 2026 года.

Об этом сообщил Ралевский сельский совет в своих социальных сетях.

Что известно о трагедии?

Лейтенант Юрий Баранецкий погиб 9 июля, защищая родную страну от оккупантов. Ему было всего 25 лет.

Юрий без колебаний выбрал путь воина, вставая на защиту нашей свободы, мирного неба над Украиной и каждого из нас, и отдал за это самое ценное – свою жизнь, 
– заявили в Раловском сельском совете.

Подробности о дате и порядке проведения похорон обещают сообщить позже. 24 Канал выражает искренние соболезнования родителям, семье, друзьям и сослуживцам Юрия.

Что известно о потерях Украины?

1 июля в Донецкой области погиб уроженец Днепропетровской области Корень Игорь Викторович, который служил в должности водителя-электрика-моториста отделения роты беспилотных наземных систем. У него остались жена и дочь.

11 июля стало известно, что на войне погиб Роман Миштурак, который год считался пропавшим без вести. В начале полномасштабного вторжения он находился за границей, однако решил вернуться в Украину и вступить в ряды ВСУ.

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