Удар по гостинице в Харькове, в России снова жалуются на БПЛА: хронология 687 дня войны

Силы обороны уже 687 дней дают отпор врагу в полномасштабной войне. Однако Россия продолжает наносить террористические удары и пытается захватить украинские территории.

Обо всем, что произошло 11 января на фронте, в тылу и на международной политической арене – читайте в материале 24 Канала.

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