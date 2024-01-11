Удар по гостинице в Харькове, в России снова жалуются на БПЛА: хронология 687 дня войны
Силы обороны уже 687 дней дают отпор врагу в полномасштабной войне. Однако Россия продолжает наносить террористические удары и пытается захватить украинские территории.
Обо всем, что произошло 11 января на фронте, в тылу и на международной политической арене – читайте в материале 24 Канала.
Днем раньше Удар по оздоровительному центру в Харькове, Зеленский в Вильнюсе: хронология 686 дня войны
В России снова жалуются на неизвестные беспилотники. На этот раз они были замечены в Ростовской области. Сначала оккупанты заявили, что якобы сбили 2 беспилотника над Ростовской областью. Затем дроны заметили еще и в Тульской и Калужской областях. Сначала там также заявили, что якобы все сбили, разрушений нет, но впоследствии оказалось, что один БпЛА взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги. Здание получило повреждение. Народная депутат Марьяна Безугла заявила, что написала заявление на увольнение из фракции "Слуга народа". Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы Президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину, Около Москвы вспыхнул масштабный пожар. Как сообщают в сети, в Подмосковье в Обухове загорелся полимерный завод. Площадь пожара превышает 8000 квадратных метров. 10 января в США Совбез ООН провел заседание, посвященное тому, что Россия получает баллистические ракеты от КНДР. Постпред Украины Сергей Кислица во время своего выступления подчеркнул, что русский – это язык агрессора и именно его слышат пленные перед казнью. Это язык, которым оккупанты получили приказ начать полномасштабную агрессию против Украины. Это язык, который слышат жертвы, когда их насилуют на глазах родных. Это язык, который слышат многие украинские гражданские перед казнью, Кроме того, на заседании 7 стран-членов ООН осудили Россию за использование оружия из КНДР. "Экспорт оружия из КНДР в Россию грубо нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН, которые запрещают государствам-членам ООН закупать оружие или связанные с ними материалы у КНДР… Каждое нарушение делает мир значительно опаснее. И постоянный член Совбеза, охотно идущий на эти нарушения , демонстрирует явное использование своего положения", – отметили в совместном заявлении страны. Среди пострадавших во время ракетного удара по Харькову есть турецкие журналисты. Поздно вечером 10 января враг нанес ракетные удары по Харькову. Под атакой оказался Киевский район. Предварительно, оккупанты нанесли удары ракетами С-300. В результате обстрела повреждено здание гостиничного комплекса, где в момент удара находились более 30 гражданских лиц. Также произошло возгорание нескольких автомобилей. Пока известно об 11 пострадавших, из них 4 – мужчины в возрасте от 31 до 38 лет, 7 – женщины в возрасте от 23 до 71 года.
Неизвестные дроны атакуют Россию
Безуглая заявила, что написала заявление на увольнение из "Слуги народа"
– объяснила она свое решение.
В Подмосковье вспыхнул масштабный пожар
Члены ООН собрались на заседание Совбеза
– подчеркнул Кислица.
Россияне нанесли удар по гостинице в Харькове
В России снова жалуются на неизвестные беспилотники. На этот раз они были замечены в Ростовской области. Сначала оккупанты заявили, что якобы сбили 2 беспилотника над Ростовской областью.
Затем дроны заметили еще и в Тульской и Калужской областях. Сначала там также заявили, что якобы все сбили, разрушений нет, но впоследствии оказалось, что один БпЛА взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги. Здание получило повреждение.
Народная депутат Марьяна Безугла заявила, что написала заявление на увольнение из фракции "Слуга народа".
Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы Президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину,
Около Москвы вспыхнул масштабный пожар. Как сообщают в сети, в Подмосковье в Обухове загорелся полимерный завод. Площадь пожара превышает 8000 квадратных метров.
10 января в США Совбез ООН провел заседание, посвященное тому, что Россия получает баллистические ракеты от КНДР. Постпред Украины Сергей Кислица во время своего выступления подчеркнул, что русский – это язык агрессора и именно его слышат пленные перед казнью.
Это язык, которым оккупанты получили приказ начать полномасштабную агрессию против Украины. Это язык, который слышат жертвы, когда их насилуют на глазах родных. Это язык, который слышат многие украинские гражданские перед казнью,
Кроме того, на заседании 7 стран-членов ООН осудили Россию за использование оружия из КНДР.
"Экспорт оружия из КНДР в Россию грубо нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН, которые запрещают государствам-членам ООН закупать оружие или связанные с ними материалы у КНДР… Каждое нарушение делает мир значительно опаснее. И постоянный член Совбеза, охотно идущий на эти нарушения , демонстрирует явное использование своего положения", – отметили в совместном заявлении страны.
Среди пострадавших во время ракетного удара по Харькову есть турецкие журналисты.
Поздно вечером 10 января враг нанес ракетные удары по Харькову. Под атакой оказался Киевский район. Предварительно, оккупанты нанесли удары ракетами С-300.
В результате обстрела повреждено здание гостиничного комплекса, где в момент удара находились более 30 гражданских лиц. Также произошло возгорание нескольких автомобилей. Пока известно об 11 пострадавших, из них 4 – мужчины в возрасте от 31 до 38 лет, 7 – женщины в возрасте от 23 до 71 года.