Об этом в разговоре с 24 Каналом напомнил полковник США в отставке Джон Свит, отметив, что безусловно у России есть большой ресурс наземных сил, однако открытым остается вопрос, есть ли у нее военная техника.

Смотрите также Война не закончится в ближайшее время, и 2026-й опасен не только для Украины, – Храпчинский

Россия несет большие потери, но имеет возможность компенсировать их

Российское военное командование известно тем, что проводит на фронте "мясные" штурмы, бросает большое количество личного состава в лобовые атаки, не считая потери на поле боя. Однако важной составляющей для ведения войны является наличие военной техники.

Полковник США в отставке отметил, что, что сегодня Украина способна противодействовать российской массе с помощью современных образцов оружия, в частности дронов. Ежедневно ВСУ уничтожает до 1000 российских оккупантов.

Пока что, как заметил Джон Свит, у России есть возможность продолжать компенсировать ведение войны солдатами, а не техникой. Для дальнобойных ударов страна-агрессор в основном полагается на баллистические ракеты и беспилотники.

Вопрос в том, как долго Путин сможет продолжать отправлять тела в военной форме на фронт. Думаю, что вероятно бесконечно из-за объема ресурса, который имеет,

– озвучил Свит.

Поэтому, по его убеждению, Украине необходимо найти решение, чтобы перехватывать эти российские силы до того, как они прибудут на ее территорию. Для этого, как подытожил полковник США в отставке, она нуждается в поддержке со стороны Европы и Соединенных Штатов.

Как Путин стремится усилить свою армию?