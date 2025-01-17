Численность войска неважна: Россию можно победить благодаря лишь одной компоненте

Есть компонента, которая должна быть определяющей при выполнении боевой задачи №1. У ВСУ она заключается в уничтожении армии противника, а освобождение территорий уже будет следствием этого.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, подчеркнув, что парадигма третьего тысячелетия ведения боевых действий – авиационная.

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Какие средства нужны ВСУ

Единственный механизм, который сейчас привлекается на 70 – 80% для уничтожения противника – это авиационная компонента: авиабомбы, ракеты "воздух – земля", "воздух – воздух", баллистические или крылатые ракеты.

"Есть целый спектр вариантов применения дальнобойных средств поражения, просто они должны быть в наличии, как и носители для них. Должно быть достаточное количество пусковых установок хотя бы типа HIMARS, береговых ракетных комплексов типа "Нептун" и хотя бы сотня самолетов", – озвучил Свитан.

Военный эксперт подчеркнул, что не может у Сил обороны Украины быть очерчена задача освобождения территорий как первая основная. Пока они не уничтожат российскую армию, с его слов, деоккупировать территории не получится.

Для этого нужна авиационная компонента, поэтому численность войска неважна. Если Украина будет иметь достаточное количество дальнобойных средств поражения, тогда российская армия просто не сможет выполнять боевые задачи на территории Украины и будет уничтожаться на подходах к линии боестолкновения,

– убежден Свитан.

В Украине сейчас есть отечественного производства БпЛА с дальностью поражения до 2000 километров. Нужны крылатые ракеты JASSM, которые могут нести самолеты F-16 (поражение на расстоянии до 950 километров), но в этом направлении, как отметил военный эксперт, Украине надо работать с партнерами.

"Надо сигнализировать американцам, что если они хотят жить на Аляске без посягательств на свою территорию, то должны дать Украине достаточное количество средств поражения. Тогда некому будет туда идти, потопчутся в Москве в своей госдуме, походят вокруг своих столов и успокоятся, армии у них просто не будет", – отметил Свитан.

Развал России неизбежен

Военный эксперт высказал мнение, что в любом случае придется развалить Россию, потому что эта, по его словам, "бацилла имперского российского фашизма" охватывает россиян каждые несколько десятков лет.

Надо сломать эту тюрьму народов, потому что Россия – это федерация, в которую входит 21 республика и куда враг присоединил украинский Крым. Россия в любом случае развалится, но этот процесс можно ускорить,

– уверен Свитан.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что численность украинской армии составляет 880 тысяч человек. Российских оккупантов в Украине воюет ориентировочно 600 тысяч.