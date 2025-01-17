Про це в розмові з 24 Каналом наголосив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, підкресливши, що парадигма третього тисячоліття ведення бойових дій – авіаційна.

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Які засоби потрібні ЗСУ

Єдиний механізм, який зараз залучається на 70 – 80% для знищення противника – це авіаційна компонента: авіабомби, ракети "повітря – земля", "повітря – повітря", балістичні чи крилаті ракети.

"Є цілий спектр варіантів застосування далекобійних засобів ураження, просто вони мають бути в наявності, як і носії для них. Має бути достатня кількість пускових установок хоча б типу HIMARS, берегових ракетних комплексів типу "Нептун" і хоча б сотня літаків", – озвучив Світан.

Військовий експерт підкреслив, що не може у Сил оборони України бути окреслене завдання звільнення територій як перше основне. Поки вони не знищать російську армію, з його слів, деокупувати території не вийде.

Для цього потрібна авіаційна компонента, тому чисельність війська неважлива. Якщо Україна матиме достатню кількість далекобійних засобів ураження, тоді російська армія просто не зможе виконувати бойові завдання на території України й буде знищуватися на підходах до лінії боєзіткнення,

– переконаний Світан.

В Україні зараз є вітчизняного виробництва БпЛА з дальністю ураження до 2000 кілометрів. Потрібні крилаті ракети JASSM, які можуть нести літаки F-16 (ураження на відстані до 950 кілометрів), але в цьому напрямку, як зазначив військовий експерт, Україні треба працювати з партнерами.

"Треба сигналізувати американцям, що якщо вони хочуть жити на Алясці без зазіхань на свою територію, то мають дати Україні достатню кількість засобів ураження. Тоді не буде кому туди йти, потопчуться в Москві у своїй держдумі, походять навколо своїх столів і заспокояться, армії в них просто не буде", – наголосив Світан.

Розвал Росії неминучий

Військовий експерт висловив думку, що в будь-якому разі доведеться розвалити Росію, бо ця, з його слів, "бацила імперського російського фашизму" охоплює росіян кожні декілька десятків років.

Треба зламати цю в'язницю народів, бо Росія – це федерація, до якої входить 21 республіка і куди ворог приєднав український Крим. Росія в будь-якому разі розвалиться, але цей процес можна пришвидшити,

– впевнений Світан.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що чисельність української армії становить 880 тисяч осіб. Російських окупантів в Україні воює орієнтовно 600 тисяч.