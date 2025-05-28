Больше всего боестолкновений на Покровском и Лиманском направлениях, – сводка Генштаба ВСУ

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян. По состоянию на 22:00 среды, 28 мая, на фронте зафиксировано 197 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 2 ракетных и 60 авиационных ударов, применив 3 ракет и сбросив 114 КАБ.

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Ситуация на линии соприкосновения

Кроме того, россияне совершили 1 205 ударов дронами-камикадзе и 4 036 артиллерийских обстрелов.

На Харьковском направлении состоялись 3 штурмовые действия противника в районах Старицы, Волчанска и Красного Первого.

На Купянском направлении противник 8 раз пытался вытеснить украинские подразделения с позиций в районах Загрызово и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг 24 раза атаковал, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Редкодуб, Колодязи, Надежда, Грековка и Серебрянского лесничества, а также в направлении населенных пунктов Карповка, Середне, Новый Мир, Зеленая Долина. Продолжаются 3 боестолкновения.

На Северском направлении защитники успешно остановили 3 атаки в направлении населенных пунктов Верхнекаменское и Григорьевка.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили 15 вражеских попыток продвинуться вперед в направлении Маркового, Предтечиного и вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг 21 раз пытался вклиниться в оборону в районах Торецка, Дилиевки, Дружбы и в сторону Плещеевки и Александро-Калинового.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 52 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Лисовка, Котлиное, Удачное, Котляровка, Ореховое, Алексеевка и в направлении населенных пунктов Заря, Русин Яр, Новониколаевка, Яблоновка. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Длинная Балка, Заря, Александро-Калиново, Новоторецкое, Покровск, Новоукраинка, Мирноград и Сухой Яр.

По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на этом направлении обезвредили 143 оккупантов, 97 из них – безвозвратно. Также наши защитники уничтожили 7 единиц автомобильной техники, 5 мотоциклов и 16 беспилотных летательных аппаратов.

На Новопавловском направлении защитники остановили 14 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Багатир, Новополь, Зеленое Поле, Вильне Поле и в направлении Воскресенки и Одрадного. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Запорожье, Комар и Мирное.

На Гуляйпольском направлении авиационному удару подвергся населенный пункт Малиновка.

На Ореховском направлении произошло 6 боевых столкновений, противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное, Новоданиловка и Роботино. Сейчас продолжается 1 боестолкновение.

На Приднепровском направлении произошло 2 боестолкновения с противником.

На Курском направлении произошло 37 боевых столкновений. В течение суток враг совершил 193 артиллерийские обстрелы, в том числе 3 – с РСЗО, а также нанес 16 авиационных ударов, сбросив 30 управляемых бомб.

Напомним, за предыдущие сутки украинские военные ликвидировали еще 1 050 оккупантов. Общие потери российской армии теперь составляют около 983 890 человек.