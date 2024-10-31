Подполковник США в отставке спрогнозировал, каким будет завершение войны

Больше всего, что сейчас нужно Украине – это четкая и продемонстрированная поддержка следующей американской президентской администрации. После выборов она должна выйти с конкретным заявлением о том, что независимость Украины является жизненно важным национальным интересом США.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал подполковник армии США в отставке Джон Нагл, подчеркнув, что после выборов новая администрация президента Соединенных Штатов должна объявить о готовности продолжать помогать Украине столько времени, сколько понадобится. Это, по его словам, повлияет на расчеты Путина.

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Что может усложнить планы Кремля со временем снова осуществить агрессию

По мнению подполковника, для завершения войны может произойти определенная "торговля", однако ни одна из сторон не будет полностью удовлетворена результатом.

Я не вижу полного поражения России, не вижу, чтобы Украина, которую поддерживает Запад, полностью побеждала. Предполагаю, что это конечное состояние может предусматривать Украину, которая уступит немедленным вступлением в НАТО, но взамен Польша разместит внутри Украины танковую дивизию, а США сделают это в Польше,

– спрогнозировал Нагл.

Это, по его словам, это укрепит восточный фланг НАТО и создаст большие сложности для Путина или его преемника для возобновления войны в будущем.

Эксперт отметил, что сейчас очень важно, чтобы Украина победила, особенно принимая во внимание то, что Россия сегодня расширяет войну, приобщив на свою сторону военные силы из Северной Кореи.

Моя самая искренняя надежда заключается в том, что любая президентская администрация, которая будет избрана в ноябре в США, сохранит непоколебимую решимость в отношении безопасности Украины, обороны НАТО, создания и поддержания международного порядка, основанного на правилах, которые так много сделали для укрепления и процветания свободы в мире после окончания Второй мировой войны,

– подытожил Нагл.

Отметим, что лидеры США, Великобритании, Франции и Германии считают, что одних только ударов вглубь России будет недостаточно для обеспечения большего военного успеха ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно отметил, что первый пункт в Плане победы заключается не в том, чтобы Украина мгновенная вступила в НАТО, а в том, чтобы получила соответствующее приглашение на членство в Альянсе. План победы предусматривает завершение войны до конца 2025 года, состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений.