Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив підполковник армії США у відставці Джон Нагл, підкресливши, що після виборів нова адміністрація президента Сполучених Штатів має оголосити про готовність продовжувати допомагати Україні стільки часу, скільки знадобиться. Це, з його слів, вплине на розрахунки Путіна.

Дивіться також Рада схвалила держбюджет на 2025 рік: скільки виділили на оборону від агресії Росії

Що може ускладнити плани Кремля з часом знову здійснити агресію

На думку підполковника, для завершення війни може відбутися певна "торгівля", однак жодна зі сторін не буде повністю задоволена результатом.

Я не бачу повної поразки Росії, не бачу, щоб Україна, яку підтримує Захід, повністю перемагала. Припускаю, що цей кінцевий стан може передбачати Україну, яка поступиться негайним вступом до НАТО, але натомість Польща розмістить всередині України танкову дивізію, а США зроблять це в Польщі,

– спрогнозував Нагл.

Це, з його слів, зміцнить східний фланг НАТО і створить великі складнощі для Путіна чи його наступника для відновлення війни в майбутньому.

Експерт наголосив, що нині дуже важливо, аби Україна перемогла, особливо беручи до уваги те, що Росія зараз розширює війну, долучивши на свій бік військові сили з Північної Кореї.

Моя найщиріша надія полягає у тому, що будь-яка президентська адміністрація, яка буде обрана в листопаді в США, збереже непохитну рішучість щодо безпеки України, оборони НАТО, створення та підтримки міжнародного порядку, заснованого на правилах, які так багато зробили для зміцнення та процвітання свободи у світі після закінчення Другої світової війни,

– підсумував Нагл.

Зазначимо, що лідери США, Британії, Франції та Німеччини вважають, що одних лише ударів вглиб Росії буде недостатньо для забезпечення більшого військового успіху ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно зауважив, що перший пункт у Плані перемоги полягає не в тому, щоб Україна миттєва вступила в НАТО, а у тому, щоб отримала відповідне запрошення на членство в Альянсі. План перемоги передбачає завершення війни до кінця 2025 року, складається з 5 пунктів та 3 таємних додатків.