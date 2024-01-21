Резервы россиян позволяют им наступать: генерал-лейтенант в отставке оценил силы оккупантов

Борьба украинских защитников против российских оккупантов продолжается ежеминутно. Враг не оставляет попыток атаковать и отбить ранее утраченные позиции.

Сложности добавляют и погодные условия. Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко объяснил 24 Каналу, что происходит на фронте.

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Тактика украинских защитников

Украинские защитники, по мнению Романенко, выполняют задачи стратегической оборонной операции. Любые резервы применяются для того, чтобы остановить продвижение противника, которое происходит на всей линии фронта.

"С севера Харьковской области и до Херсонского направления, где враг на всех этих отрезках локально на тактическом уровне, но продвигается вперед. Поэтому те небольшие резервы, о которых мы говорим, используются для того, чтобы выполнить эту первую задачу стратегической оборонной операции", – объяснил военный эксперт.

В ходе выполнения этих операций происходит ликвидация большего количества техники и живой силы противника.

"Третья задача состоит в том, что выигрывать это время для того, чтобы собирать силы и резервы для проведения будущих контрнаступательных операций. Но до этого нужно еще дойти, потому что сил не хватает на остановку продвижения вперед врага, и это выполнение первой задачи в стратегической оборонной операции", – добавил Романенко.

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