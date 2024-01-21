Складнощів додають і погодні умови. Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко пояснив 24 Каналу, що наразі відбувається на фронті.

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Тактика українських захисників

Українські захисники, на думку Романенка, виконують завдання стратегічної оборонної операції. Будь-які резерви застосовують для того, щоб зупинити просування противника, яке відбувається на усій лінії фронту.

"Від півночі Харківської області і до Херсонського напрямку, де ворог на всіх цих відтинках локально на тактичному рівні, але просувається вперед. Тому ті невеличкі резерви, про які ми говоримо, вони використовуються для того, щоб виконати це перше завдання стратегічної оборонної операції", – пояснив військовий експерт.

В ході виконання цих операцій відбувається ліквідація якомога більшої кількості техніки та живої сили противника.

"Третє завдання полягає в тому, що вигравати цей час для того, щоб збирати сили і резерви для проведення майбутніх контрнаступальних операцій. Але до цього треба ще дійти, тому що сил не вистачає на зупинення просування вперед ворога, і це виконання першої задачі у стратегічній оборонній операції", – додав Романенко.

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