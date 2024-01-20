Про це 24 Каналу сказав командир роти ударних БпАК Юрій Федоренко. За його словами, зараз у районі Бахмута триває системна робота щодо покращення положення по передньому краю. Мова йде про вибиття росіян з позицій.

Читайте також Сам тримав позиції в Бахмуті 46 днів: історія оборонця міста, який був в тилу у ворога

Коли росіян йдуть на штурм

У той період, коли підмерзають ґрунти, противник намагається більш інтенсивно застосовувати броньовану техніку як для вогневого прикриття штурмових груп, так і для підвезення живої сили до передньої лінії.

Погода залишається неоднозначною. До прикладу, сьогодні вдень була плюсова температура й падав дощ, а зараз мінус 3 градуси,

– мовив Федоренко.

За його словами, три дні тому росіяни здійснили масовані штурмові дії, проте завдяки об'єднаній роботі низки бригад, що тримають оборону на Бахмутському напрямку, потужній розвідувальній компоненті, а також ударним дронам вдалося повною мірою знищити або пошкодити броньовану техніку противника та завдати втрат ворожим угрупованням, які не змогли реалізувати тактичний намір.

Протидія дронам

У технологічному плані війна набуває нових масштабів, тому що на будь-які засоби БпЛА з'являється протидія. Зокрема, системи РЕБ та інші технологічні засоби, які активно застосовують як Сили оборони, так і противник.

Збройні Сили України в цьому напрямку не стоять позаду й багато передових інноваційних рішень виходять саме з нашого боку,

– додав командир роти ударних БпАК.

Наші бійці ефективно мінімізують присутність ворожих дронів на фронті, попри те, що росіяни мають перевагу за чисельністю. Однак разом з тим російські загарбники не мають нічних бомберів, які ворог охрести Бабою-Ягою.

Зверніть увагу! Український дрон-бомбер Vampire окупанти називають "Бабою-Ягою". Безпілотник має хорошу точність, радіозв’язок і тепловізійну камеру. Також нічний бомбардувальник обладнано інфрачервоною камерою. Дрон здатний максимально прицільно скинути на російську техніку одночасно 4 боєприпаси.

Детальні про ситуацію на Бахмутському напрямку