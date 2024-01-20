Об этом 24 Каналу сказал командир роты ударных БпАК Юрий Федоренко. По его словам, сейчас в районе Бахмута продолжается системная работа по улучшению положения по переднему краю. Речь идет об выбывании россиян с позиций.

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Когда россиян идут на штурм

В тот период, когда подмерзают почвы, противник пытается более интенсивно применять бронированную технику как для огневого прикрытия штурмовых групп, так и для подвоза живой силы на переднюю линию.

Погода остается неоднозначной. К примеру, сегодня днем была плюсовая температура и шел дождь, а сейчас минус 3 градуса,

– сказал Федоренко.

По его словам, три дня назад россияне совершили массированные штурмовые действия, однако благодаря объединенной работе ряда бригад, держащих оборону на Бахмутском направлении, мощной разведывательной компоненте, а также ударным дронам удалось в полной мере уничтожить или повредить бронированную технику противника и нанести урон вражеским группировкам, которые не смогли реализовать тактическое намерение.

Противодействие дронам

В технологическом плане война приобретает новые масштабы, потому что на любые средства БПЛА появляется противодействие. В частности, системы РЭБ и другие технологические средства, которые активно применяют как Силы обороны, так и противник.

Вооруженные Силы Украины в этом направлении не стоят позади и многие передовые инновационные решения выходят именно с нашей стороны,

– добавил командир роты ударных БпАК.

Наши бойцы эффективно минимизируют присутствие вражеских дронов на фронте, несмотря на то, что у россиян преимущество по численности. Однако вместе с тем у российских захватчиков нет ночных бомберов, которые враг окрестил Бабой-Ягой.

Обратите внимание! Украинский дрон-бомбер Vampire оккупанты называют "Бабой-Ягой". Беспилотник обладает хорошей точностью, радиосвязью и тепловизионной камерой. Также ночной бомбардировщик оборудован инфракрасной камерой. Дрон способен максимально прицельно сбросить на российскую технику одновременно 4 боеприпаса.

Подробные о ситуации на Бахмутском направлении