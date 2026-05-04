Масштабная война или дипломатия: Зеленский сказал, когда у Путина произойдет переломный момент

Лето 2026 года станет переломным в российской агрессии. Путин должен решить продолжать войну с новыми силами или отдать предпочтение дипломатии.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на открытии ѴІІІ саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Почему это лето станет решающим?

Глава государства считает, что именно лето 2026 года станет ключевым для российского диктатора Владимира Путина, ведь тогда он будет определяться между продолжением войны и переходом к мирному урегулированию.

Это лето будет тем моментом, когда Путин будет решать, что делать дальше: расширять эту войну или переходить к дипломатии,

– утверждает Зеленский.

Важно! Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснил, что Путин продвигает идею перемирия на 9 мая через американцев, преследуя только собственные интересы, в частности речь идет о снятии санкций с ряда российских компаний и демонстрации населению собственного успеха на фоне войны с Украиной. Сейчас речь идет лишь об одном дне перемирия – день, который не дает результата на фронте и не приближает к миру.

Недовольство среди населения и руководства в России растет: что известно?

СМИ со ссылкой на отчет европейской разведки пишут, что российская элита якобы выражает беспокойство о возможности внутреннего государственного переворота. Возглавить такой бунт может бывший министр обороны России Сергей Шойгу.

Сейчас, по словам журналиста, аналитика-международника Александра Демченко, в окружении Путина взгляды разнятся. Проблемы, раскалывающие общество, связаны с войной в Украине, в частности экономическим крахом и большими потерями на фронте.

Кроме того, недавно в России ограничили доступ к интернет-сети. Это решение также восприняли довольно критически. А до этого власти определили перечень сайтов, к которым можно иметь доступ и без сети. Речь идет о так называемых "белых списках".