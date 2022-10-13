Победа не так далеко, как кажется, или Почему пора забыть тезис "в России всего еще очень много"
Источник:телеграмм-канал Николая Белескова
Сначала посполитые носятся с тезисом "Там (в России) всего очень много", генерируя истерику в процессе, а затем следует новость на контракт по восстановлению Т-62 для нужд вооруженных сил России.
Враг будет перемелен
Потому что за семь месяцев московиты потеряли больше половины танкового парка своих вооруженных сил.
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Да, до победы нам еще работать. Но это абсолютно обозримая перспектива. Благодаря западной помощи, которая стабильно поступает и по тактико-техническим характеристикам преобладает, будем и дальше системно перемалывать врага, чередуя оборону и наступление, в зависимости от ситуации.
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Золотое правило
Главное же, что темпы сожжения ресурсов на ведение войны в Московии явно преобладают темпы регенерации.А в этом суть войны – уничтожать вражеские ресурсы быстрее, чем они возобновляются, до того момента, когда враг вынужден считаться с такой реальностью.
Важное – потери российских оккупантов по состоянию на 13 октября: смотрите видео