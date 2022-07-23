В курортной Кирилловке ночью было неспокойно – раздавались взрывы

Ночь на 23 июля в разных областях Украины была неспокойной. Сигналы воздушной тревоги раздавались почти по всей стране дважды.

В курортной Кирилловке ночью раздавались взрывы

Во время нее в некоторых регионах были слышны взрывы . В частности, говорится и о курортной Кирилловке на Запорожье. Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

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С 3 до 5 утра взрывы были зафиксированы во временно захваченной Кирилловке, расположенной на побережье Азовского моря. Он подчеркнул, что в прошлом году здесь гостеприимно принимали более 5 миллионов туристов, а сейчас его оккупировали россияне.

По словам Федорова, после удачных атак Вооруженных Сил Украины на российские склады в Мелитополе и селе Мирном оккупанты начали свозить свою военную технику в южную часть региона, в том числе и в Кирилловку.

Они надеялись, что там их не достанут ни наши HIMARS, ни бойцы ВСУ и движения сопротивления. Но кто-то точно достал,

– отметил городской глава временно захваченного Мелитополя.

Ожидается подтверждение информации главы Мелитополя.

В Запорожье, Харькове и Днепропетровщине тоже раздавались взрывы

Жителей Харькова снова ждало неспокойное утро. Сначала в городе раздались взрывы, а уже после этого – воздушная тревога. Около 06:32 в городе прогремели взрывы, а уже менее чем через минуту жителям сообщили о возможной угрозе. Игорь Терехов подчеркнул, что враг нанес несколько сильных ударов по району центра города. По предварительной информации, один человек пострадал.

снова ждало неспокойное утро. Сначала в городе раздались взрывы, а уже после этого – воздушная тревога. Около 06:32 в городе прогремели взрывы, а уже менее чем через минуту жителям сообщили о возможной угрозе. Игорь Терехов подчеркнул, что враг нанес несколько сильных ударов по району центра города. По предварительной информации, один человек пострадал. Через несколько минут воздушная тревога раздалась и на Запорожье . Жители сообщили о звуках взрывов. Однако уже после поступило сообщение, что по городу "прилетов" не было, при этом звуки доносились из Запорожского района.

. Жители сообщили о звуках взрывов. Однако уже после поступило сообщение, что по городу "прилетов" не было, при этом звуки доносились из Запорожского района. Также враг несколько раз за ночь обстрелял Днепропетровскую область. В нескольких селах в результате атаки повреждены линии электроснабжения и газовые сети, зацепило также сельхозтехнику. К счастью, жертв нет.

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