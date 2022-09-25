путин хотел стать "спасителем" российской империи, но станет ее могильником

25 сентября 2022 , 10:48
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Павло Клімкін

Источник:

фейсбук Павла Климкина

Действиями путина и режима управляет страх. Банальный, жалкий страх.

Три величайших страха тирана

Перед Украиной, потому что не могут удержать захваченные территории. Перед своими гражданами, которые боятся воевать, потому и не объявляют полную мобилизацию и ввели безумные наказания за ее избежание.

Советуем путин уже прибег к последнему шантажу в своей жизни

Перед Западом, который путин фатально недооценил. Теперь у цивилизованного мира нет иного выхода, кроме перезагрузки россии.

Путин хотел стать "спасителем" российской империи – он станет ее могильником. Все к этому идет.

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путин не оставил цивилизованному миру ни единого выбора, кроме как перезагрузить россию / Фото Getty Images

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Автор: Павло Клімкін