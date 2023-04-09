Ни шагу назад: российским военным раздают методички со сталинскими методами ведения войны

Российским военным, посылаемым на войну в Украину, раздают памятки, в которых есть прямые ссылки на сталинский приказ № 227 – "Ни шагу назад!". То есть верхушка России пропагандирует расстреливать отступающих солдат.

Российские СМИ сообщили, что осенью 2022 года Западный военный округ окупантов выпустил "Памятку военнослужащего Вооруженных сил России, участвующего в СВО". СВО – так россияне называют войну против Украины.

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Оккупантам запретили отступать

Традиционно в брошюре есть "идеологические наставления" для российских военных – пропагандистский метод, чтобы дать оккупантам хоть какую-то мотивацию.

Кроме того, авторы брошюры предложили в тексте и "конкретные шаги по исправлению ситуации на фронте". По их мнению, лучшим методом станет возвращение к сталинским методам ведения войны. Размышляя об осеннем "отступлении" русской армии, авторы памятника обратились к приказу №227, в котором Сталин писал, что "паникеры и трусы должны истребляться дома. Ни шагу назад, товарищи!".

Сталинский приказ №227, более известный как "Нет шагу назад!" издали в связи с отступлением Красной армии после поражений под Харьковом, Воронежем и оцепления на Донбассе. Это апофеоз военной жестокости, который осуждают во всем мире, ведь он призывает расстреливать отступающих военнослужащих. Однако в 21 веке российское командование цитирует его, буквально угрожая своим солдатам.

Каждый из нас обязан решительно пресекать любые проявления трусости и паники… ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв,

– говорится во вражеской брошюре.

Россияне боятся контрнаступления ВСУ