Путин готовит Шойгу на роль овцы для заклания: чем так провинился "полководец"

Между тем, как над Херсоном снова развеваются флаги Украины, военный преступник Путин готовит фундамент для масштабной чистки в Минобороны Рф в 2023 году.

Из генерала – в козлы отпущения

Причем чистка генералов, имевшая место в 2022 году, покажется разминкой. И апогеем этой чистки станет не просто устранение Сергея Шойгу, а обвинение его в провале вторжения в Украину и судебный процесс.

Важное Ни одни переговоры не закончили ни одной войны: кто и почему толкает Украину на бессмысленный шаг

Признаком этой подготовки стала приостановка госпрограммы производства оружия, на которую за 10 лет было выделено 20 триллионов рублей. Результатом этой масштабной программы стало полное фиаско российской армии в Украине.

Забавно, но согласно этой программе к 2020 году в российских войсках доля современного вооружения должна была вырасти до 70%. И Сергей Шойгу 20 января 2022 года в своем докладе сообщал, что доля современного оружия в российских войсках составляет 71,2%!

Армия, "не имеющая аналогов"

Тем не менее, вторжение в Украину российская армия осуществляла на старой технике, с бумажными картами, а уже к концу весны стала пересаживаться на танки Т-62, не выпускаемые с 1975 года. В настоящее время россияне уже перешли на вооружения эпохи Второй мировой войны, в частности, гаубицы Д-1.

Интересное ВСУ заставили россиян "посыпаться" в Херсонской области хитрым секретом

Нынешняя приостановка госпрограммы – это лишь один из этапов не просто копания под Шойгу, но и в целом под весь генералитет, кормившийся с распилов на этой программе. И хотя Путин с этих распилов имел долю и не малую, но "царя" никто винить не будет. А вот овцой на закланье будет именно Шойгу. Если, конечно, не опередит своих "обвинителей".

Актуальное – как Шойгу отреагировал на побег россиян из Херсона: смотрите видео