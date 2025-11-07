Очень усложнило противодействие, – военный объяснил, как Россия модернизировала КАБы
- Россия модернизирует управляемые авиабомбы, делает их более устойчивыми к средствам РЭБ, увеличивает дальность поражения.
- Противник также вкладывает значительные средства в улучшение дронов, что затрудняет противодействие со стороны ВСУ, которые должны быстро найти эффективные методы борьбы.
Враг ищет способы улучшить свои КАБы. На линию боестолкновения они прилетают постоянно, ежедневно по 30 – 50 единиц фиксируется только на определенном участке, не говоря уже обо всем фронте.
Об этом в эфире 24 Канала отметил офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, рассказав, что недавно в дом, в котором он жил, прилетело два КАБа. Враг терроризирует ими как военных, так и гражданских.
Как россияне улучшают КАБы?
Россия модернизирует не только дроны, но и управляемые авиабомбы. В частности россияне имеют в своем арсенале реактивные. Как пояснил офицер, самая большая проблема в том, что к ним противник доставляет условные чипы, которые дают им возможность быть устойчивыми к средствам РЭБ.
Это очень усложнило противодействовать их прицельности. Благодаря тому, что они увеличили дальность до 200 километров, авиация противника не всегда заходит в то воздушное пространство, которое может использоваться для сбивания этих самолетов. Это проблема,
– объяснил Отченаш.
Он отметил, что, враг может залетать вглубь фронта на 70 – 100 километров и обстреливать украинские территории с оккупированной местности. КАБы наносят большой вред.
Относительно дронов, которые российская армия также применяет на фронте, в частности на оптоволокне, по качеству и количеству этих БплА противник на голову выше ВСУ. Как отметил офицер, это нужно признавать. Он рассказал, что в российское подразделение "Рубикон" вкладываются миллиарды рублей, россияне имеют возможность развиваться и придумывать что-то новое.
Это наша проблема, ведь нам нужно не только быстро найти противодействие этим оптоволоконным дронам, но и наносить ответные удары. Сейчас одним из самых эффективных методов борьбы против "Рубикона" является уничтожение их средств и пилотов БпЛА,
– озвучил Отченаш.
Потому что после ликвидации этих пилотов, противнику нужно время, чтобы подготовить новых. Если производить средства поражения можно относительно быстро, то на обучение новых операторов дронов нужно тратить время.
Россия модернизирует КАБы: на чем следует сосредоточиться ВСУ?
Западные СМИ сообщают, что россияне теперь применяю управляемые авиабомбы за пределами фронта, ведь предусмотрели, чтобы их КАБы могли лететь на большее расстояние. Если раньше оно составляло 80 километров, то теперь – 200. Это стало возможно после того, как противник оборудовал бомбы реактивным двигателем.
На днях Россия отчиталась, что ее корпорация "Ростех" изготовила новые Су-35С и провела их заводское тестирование. Этот вид авиации может нести на себе КАБы массой 500 (по восемь единиц) и 1500 килограммов (по три единицы), противокорабельные ракеты, неуправляемые боеприпасы.
Экс-офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский сообщил, что противник ежемесячно применяет по шесть тысяч КАБов, для этого привлекает авиацию. Поэтому он отметил, что следует сосредоточиться на ликвидации носителей этих бомб – истребителях. Кроме того, создавать препятствия на линии 300 километров, чтобы заставить россиян перебазировать аэродромы подальше.