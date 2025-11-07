Очень усложнило противодействие, – военный объяснил, как Россия модернизировала КАБы

Враг ищет способы улучшить свои КАБы. На линию боестолкновения они прилетают постоянно, ежедневно по 30 – 50 единиц фиксируется только на определенном участке, не говоря уже обо всем фронте.

Об этом в эфире 24 Канала отметил офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, рассказав, что недавно в дом, в котором он жил, прилетело два КАБа. Враг терроризирует ими как военных, так и гражданских.

Как россияне улучшают КАБы?

Россия модернизирует не только дроны, но и управляемые авиабомбы. В частности россияне имеют в своем арсенале реактивные. Как пояснил офицер, самая большая проблема в том, что к ним противник доставляет условные чипы, которые дают им возможность быть устойчивыми к средствам РЭБ.

Это очень усложнило противодействовать их прицельности. Благодаря тому, что они увеличили дальность до 200 километров, авиация противника не всегда заходит в то воздушное пространство, которое может использоваться для сбивания этих самолетов. Это проблема,

– объяснил Отченаш.

Он отметил, что, враг может залетать вглубь фронта на 70 – 100 километров и обстреливать украинские территории с оккупированной местности. КАБы наносят большой вред.

Относительно дронов, которые российская армия также применяет на фронте, в частности на оптоволокне, по качеству и количеству этих БплА противник на голову выше ВСУ. Как отметил офицер, это нужно признавать. Он рассказал, что в российское подразделение "Рубикон" вкладываются миллиарды рублей, россияне имеют возможность развиваться и придумывать что-то новое.

Это наша проблема, ведь нам нужно не только быстро найти противодействие этим оптоволоконным дронам, но и наносить ответные удары. Сейчас одним из самых эффективных методов борьбы против "Рубикона" является уничтожение их средств и пилотов БпЛА,

– озвучил Отченаш.

Потому что после ликвидации этих пилотов, противнику нужно время, чтобы подготовить новых. Если производить средства поражения можно относительно быстро, то на обучение новых операторов дронов нужно тратить время.

К сведению! Бригада "Рубеж" проводит сбор на антишахедные дроны. Задонатить можно на карту по номеру: 4441 1111 2822 2241 или по указанному ниже QR-коду.

