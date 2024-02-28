Россия снова атаковала "Шахедами", Зеленский прибыл в Албанию: хронология 735 дня войны
В Украине начались 735 сутки полномасштабного вторжения России. Оккупанты не оставили попыток захватить украинскую территорию и продолжают терроризировать украинцев дроновыми атаками. Так, ночью враг в очередной раз атаковал "Шахедами".
Какова ситуация на поле боя и на границе, какие последствия российских атак, борьбу украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне – узнайте из главных новостей за 28 февраля на 24 Канале.
Что происходило днем ранее ВСУ сбили еще один Су-34, создание коалиции для предоставления ракет: хронология 734 дня войны
В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что на поле боя произошло 102 столкновения. Враг атаковал на всех участках фронта, больше всего – на Авдеевском и Новопавловском направлениях. В Белом доме назвали ситуацию на фронте в Украине "очень ужасной". Джон Кирби подчеркнул, что Украина нуждается в помощи уже сейчас. Украинские солдаты на фронте, я имею в виду, что они принимают очень тяжелые решения о том, куда они будут стрелять и чем они будут стрелять. И у них заканчиваются патроны... Так что ситуация очень ужасная, На Востоке, а также в южных и центральных областях объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили, что существует ракетная опасность из-за активности стратегической авиации оккупантов Ту-22м3 в акватории Черного моря. Враг приближался к пусковым рубежам в акватории, однако пусков ракет не было. Борта стратегической авиации вернулись в Россию. Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в столицу Албании Тирану. Встретил президента Украины министр иностранных дел Игли Хасани. Он опубликовал фото с Зеленским, а также отметил, что это "ключевой момент" для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе против российской агрессии. Председатель комитета иностранных дел Бундестага Михаэль Рот назвал три страны, которые сейчас покупают снаряды для Украины. Речь идет о 800 тысячах боеприпасов, которые нашла Чехия в третьих странах. В частности Франция, Греция и Кипр запретили покупать боеприпасы за пределами ЕС. Впрочем, в Бундестаге такое блокирование назвали одной из больших стратегических ошибок Европейского Союза. Покупай европейское – звучит хорошо, и это кристально ясно. Мы обязаны развивать европейскую оборонную промышленность. Но наши друзья здесь, в Украине, нуждаются в большем количестве военной техники, амуниции прямо сейчас, Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис встретились с лидерами Конгресса. Одной из главных тем разговора было предоставление Украине военной помощи. В частности Байден отметил, что из-за бездействия Конгресса украинские защитники несут потери на поле боя и имеют значительные проблемы с боеприпасами. Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер назвал встречу в Белом доме "одной из самых напряженных", которую он когда-либо переживал. Он отметил, что этот разговор был "важным для Соединенных Штатов". Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Мощные взрывы прогремели в Одессе. Силы обороны Юга сообщили, что ночной дроновый террор враг направил из акватории Черного моря по прибрежным территориям юга. Силы ПВО отработали результативно по всем БпЛА типа "Shahed-131/136". Впрочем, падение обломков одного из сбитых дронов вызвало замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры в Одессе. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.
Силы ПВО сбили все "Шахеды", которыми враг пытался атаковать
На поле боя произошло 102 столкновения
– заявил Кирби.
Россия поднимала Ту-22М3
Зеленский прибыл с визитом в Албанию с визитом в Албанию
– отметил Рот.
Байден встретился с лидерами Конгресса
Одесскую область атаковали "Шахеды"
В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что на поле боя произошло 102 столкновения. Враг атаковал на всех участках фронта, больше всего – на Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В Белом доме назвали ситуацию на фронте в Украине "очень ужасной". Джон Кирби подчеркнул, что Украина нуждается в помощи уже сейчас.
Украинские солдаты на фронте, я имею в виду, что они принимают очень тяжелые решения о том, куда они будут стрелять и чем они будут стрелять. И у них заканчиваются патроны... Так что ситуация очень ужасная,
На Востоке, а также в южных и центральных областях объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили, что существует ракетная опасность из-за активности стратегической авиации оккупантов Ту-22м3 в акватории Черного моря.
Враг приближался к пусковым рубежам в акватории, однако пусков ракет не было. Борта стратегической авиации вернулись в Россию.
Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в столицу Албании Тирану. Встретил президента Украины министр иностранных дел Игли Хасани.
Он опубликовал фото с Зеленским, а также отметил, что это "ключевой момент" для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе против российской агрессии.
Председатель комитета иностранных дел Бундестага Михаэль Рот назвал три страны, которые сейчас покупают снаряды для Украины. Речь идет о 800 тысячах боеприпасов, которые нашла Чехия в третьих странах. В частности Франция, Греция и Кипр запретили покупать боеприпасы за пределами ЕС.
Впрочем, в Бундестаге такое блокирование назвали одной из больших стратегических ошибок Европейского Союза.
Покупай европейское – звучит хорошо, и это кристально ясно. Мы обязаны развивать европейскую оборонную промышленность. Но наши друзья здесь, в Украине, нуждаются в большем количестве военной техники, амуниции прямо сейчас,
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис встретились с лидерами Конгресса. Одной из главных тем разговора было предоставление Украине военной помощи. В частности Байден отметил, что из-за бездействия Конгресса украинские защитники несут потери на поле боя и имеют значительные проблемы с боеприпасами.
Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер назвал встречу в Белом доме "одной из самых напряженных", которую он когда-либо переживал. Он отметил, что этот разговор был "важным для Соединенных Штатов".
Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Мощные взрывы прогремели в Одессе. Силы обороны Юга сообщили, что ночной дроновый террор враг направил из акватории Черного моря по прибрежным территориям юга.
Силы ПВО отработали результативно по всем БпЛА типа "Shahed-131/136". Впрочем, падение обломков одного из сбитых дронов вызвало замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры в Одессе. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали.
Информация о пострадавших не поступала.