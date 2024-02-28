Россия снова атаковала "Шахедами", Зеленский прибыл в Албанию: хронология 735 дня войны

В Украине начались 735 сутки полномасштабного вторжения России. Оккупанты не оставили попыток захватить украинскую территорию и продолжают терроризировать украинцев дроновыми атаками. Так, ночью враг в очередной раз атаковал "Шахедами".

Какова ситуация на поле боя и на границе, какие последствия российских атак, борьбу украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне – узнайте из главных новостей за 28 февраля на 24 Канале.

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