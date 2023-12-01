Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ
Источник:AP
Вооруженные Силы Украины всеми силами пытаются остановить кровавую войну, начатую Россией. Однако того производства оружия, которое есть сейчас, недостаточно для того, чтобы изменить ход войны.
Владимир Зеленский рассказал в интервью издательству AP о способе, который помог бы Украине изменить ход военных действий.
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Что нужно для смены вектора войны
Президент Украины отметил, что хочет, чтобы Украина нарастила собственное производство оружия и не зависела от внешних факторов.
Зеленский заметил, что надеется на получение от западных союзников лицензий на производство и ремонт техники. Также президент обмолвился и о предоставлении дешевого займа для финансирования таких планов.
Украина выделяет значительную часть своего бюджета на производство оружия, включая беспилотники. Тот уровень производства, который есть на данный момент, недостаточен, чтобы переломить ход войны с Россией, имеющей значительные ресурсы,
– сказал Зеленский.
Поэтому президент Украины заявил, что рассчитывает получить от Запада вышеуказанные кредиты и лицензии.
Также он подчеркнул, что России нельзя разрешать обходить санкции для создания оружия, использующего части, полученные со всего мира.
Главный страх России
Глава Украины отметил, что в разговоре с президентом США Джо Байденом он сказал о том, что Путин боится, чтобы Украина стала самодостаточной в военном плане.
Россия понимает, что все ее планы по дестабилизации, экспансии и оккупации Украины закончатся,
– подытожил Зеленский.
Зеленский отметил, что если украинское производство станет мощным, то Украина будет зависеть в основном от самих себя.
Военная помощь Украине: последние новости
- У Украины есть возможность получить давно обещанные дальнобойные бомбы GLSDB. Они могут поражать прежде всего те объекты, которые расположены в тылу врага, нарушать логистические связи и так далее. Однако говорить, что эти бомбы в корне изменят ход войны, пока не стоит.
- Однако до конца 2023 года Украина не получит дальнобойные авиабомбы. Первую крупную партию реактивных бомб, которые США адаптировали для нанесения ударов на расстоянии до 160 километров, Украина может получить не раньше 2024 года.
- США сосредоточатся на трех направлениях в помощи Украине зимой. Прежде всего, это усиление украинской противовоздушной обороны. Также помощь планируют предоставить и в укрепление энергетической инфраструктуры нашего государства.
- Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что нашей стране союзники предоставили защитное оборудование, в частности специальные сетки, арматуру и барьеры HESCO, чтобы защитить важные объекты. А также Кирби отметил о передаче Украине резервного оборудования и материалов, в частности, высоковольтных автотрансформаторов, промышленных топливных генераторов и мобильного автономного оборудования.