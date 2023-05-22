Президент Чехии Павел призвал разгромить Россию в Украине

Чешский лидер пожелал государству-террористу поражения в войне. Также он поделился прогнозом насчет дальнейшей поддержки Украины против российской агрессии.

Петр Павел посетил Терезин. Там глава государства почтил память жертв нацистских преследований на Национальном кладбище. Во время своей речи он упомянул российских оккупантов и Украину, передает 24 Канал.

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Что сказал чешский лидер о России

Павел обвинил Москву в нарушении международного порядка. Президент Чехии выступил за разгром страны-агрессорки, а также призвал союзников не отказываться от усилий по решению этого вопроса и не повторять ошибок прошлого. По его словам, всех должен мотивировать исторический опыт.

На этом этапе я хотел бы призвать, чтобы мы не отказывались от наших общих усилий, направленных на победу над Россией в Украине, и чтобы мы отвергли нарушение правил международного порядка, которое происходит на наших глазах,

– сказал он.

Почему Украину станет труднее поддерживать

Помимо этого Павел указал на усталость европейцев из-за развязанной Россией войны. По его словам, граждане Евросоюза озабочены трудностями повседневной жизни. Их повлекли за собой социальные и экономические последствия российской агрессии.

Он заявил, что усталость от войны оказывает давление на политиков, а также усложняет управление государственными финансами. По мнению главы государства, из-за этого единство в отношении Украины будет все труднее поддерживать.

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