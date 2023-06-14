Станет ли контрнаступление ВСУ поворотным в войне с Россией: Столтенберг сделал предостережение
Источник:"Европейская правда"
Йенс Столтенберг указал на успехи ВСУ на фронте и объяснил, как они могут повлиять на будущие переговоры Украины с Россией. В то же время, генсек НАТО занял очень осторожную позицию относительно конкретных прогнозов и серьезных надежд.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал делать выводы о контрнаступлении украинских защитников. Своими мыслями он поделился на брифинге в Брюсселе 14 июня.
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Что Столтенберг думает об эффективности ВСУ
Генсек НАТО предостерег от любых оценок украинского контрнаступления.
Это до сих пор начальные дни (контрнаступления – 24 Канал), и мы не знаем, будет ли это поворотным пунктом в войне,
– заметил он.
В то же время, Столтенберг указал на успехи украинских защитников. По его словам, наши войска продвигаются вперед и освобождают больше временно оккупированных территорий от российских захватчиков.
Контрнаступление может заставить Путина сесть за переговоры
Столтенберг считает, что успехи ВСУ когда-нибудь заставят российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.
Чем больше целей Украина достигнет, тем больше президент Путин будет понимать, что он не может победить и должен вести переговоры о справедливом мире,
– сказал генсек НАТО.
Также он высказался о помощи Украине от НАТО. По его словам, прогресс ВСУ демонстрирует, что поддержка Альянса делает реальную разницу на поле боя.
Контрнаступление ВСУ уже началось
- Недавно президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что украинские военные уже начали контрнаступление. По его предварительному прогнозу, операции ВСУ продлятся недели, если не месяцы.
- Журналист и независимый эксперт Иван Киричевский объяснил, почему наши воины начали контрнаступление без официального объявления. По его мнению, сейчас происходит подготовительный этап. ВСУ ищут слабые места в обороне захватчиков и пытаются их расшатать.
- Контрнаступление ВСУ уже испугало Владимира Путина. Такое мнение высказал исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в разговоре с 24 Каналом. Политолог как аргумент вспомнил последнюю пресс-конференцию диктатора с российскими "военкорами", где тот отрицал успехи ВСУ и обвинял Украину в подрыве Каховской ГЭС, который на самом деле устроила Россия.