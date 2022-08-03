Враг готовится к прорыву на Криворожском направлении, – Хлань

российские захватчики стремятся выйти на границы Херсонской области. Также противник начал подготовку к прорыву на Криворожском направлении.

Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он подчеркнул, что атаки российской армии постоянно отражаются украинскими защитниками.

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"Оккупанты начинают готовиться к прорыву на Криворожском направлении"

Хлань отметил, что у херсонцев сейчас наблюдается достаточно высокий подъем настроения. Ведь уже более месяца на херсонском фронте есть стратегические успехи ВСУ.

Так оккупанты начинают якобы готовиться к прорыву на Криворожском направлении, выходу на границы Херсонской области,

– заявил он.

По словам Хланя, россияне пытаются делать это постоянно.

Захватчики готовятся к прорыву на Криворожском направлении: смотрите видео

"Атаки оккупантов постоянно отбиваются"

Депутат Херсонского облсовета отметил, что сводка официального командования "Юг" свидетельствует, что атаки противника постоянно обиваются.

И враг отбрасывается еще дальше на самые невыгодные позиции,

– рассказал Хлань.

Он добавил, что количество освобожденных от россиян населенных пунктов постоянно увеличивается, как бы противник ни пытался выходить на админграницы Херсонской области.

Ситуация в Херсонской области: что известно

Украинские войска имеют успехи на Юге. Это подтверждают и специалисты из Института американского изучения войны. По их данным, 30 июля украинские силы предотвратили наступление россии на северо-западе Херсонской области.

Морские пехотинцы провели удачные контрнаступательные действия на Херсонском направлении. В плену оказались 11 врагов: 1 офицер, 1 прапорщик и сразу 9 мобилизованных в так называемой "республике" донецких боевиков.

Вооруженные силы Украины ежедневно показывают отличные результаты работы в Херсонской области. На сегодняшний день уже официально подтверждены 53 населенных пункта, которые освобождены от оккупантов.

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