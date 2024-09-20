ВМС США обнародовали новую стратегию на 2024 год: главный враг не Россия
Источник:NAVPLAN 2024
В США обновили стратегию военно-морских сил на текущий год – появился NAVPLAN 2024. В ней названы конкуренты и указаны главные вызовы, а также есть предположение о возможной войне с Китаем к 2027 году.
"КНР является главным вызовом, а Россия – острой угрозой. Кажется, обе сближаются", – сказано в новой стратегии ВМС США NAVPLAN 2024. Американцы понимают, что у КНР самый большой флот, а у России самый большой в мире запас ядерного оружия, и хотят обогнать соперников.
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Война с Китаем возможна до 2027 года
Предыдущее обновление стратегии вышло в январе 2024 года, но теперь адмирал ВМС США Лиза Франкетти отметила, что следует ответить на имеющиеся вызовы.
В новом плане говорится о двух стратегических целях – готовность к возможной войне с Китайской Народной Республикой до 2027 года и усиление долгосрочного преимущества ВМС США.
2027 год появился не просто так: к этому времени КНР собираются быть готовыми к войне. Вероятно, они попытаются вторгнуться на Тайвань. Поэтому в США решили подготовиться лучше противника. Там понимают, что сила вражеской армии давно измеряется не только кораблями, но и включает экономическую экспансию, киберугрозы и тому подобное.
"Раненная и изолированная Россия остается опасной"
Так в стратегии видят вызовы со стороны Москвы. Там отметили: "Москва, Пекин, Тегеран и Пхеньян укрепили свои связи и активно атакуют США, наших союзников и партнеров".
В войне против Украины Россия "продемонстрировала оперативное обучение, смогла технически и тактически адаптироваться к украинским инновациям". Очевидно, что она остается опасной, хотя главной угрозой видят именно КНР.
Как Америка собирается победить Китай
Она полагается на роботизированные системы, системы противодействия беспилотникам, искусственный интеллект и информационное доминирование.
В качестве главного средства сдерживания от ядерных атак на США названы подводные лодки с баллистическими ракетами. Защитить корабли планируют с помощью распределенных морских операций, то есть рассредоточить корабли и разместить боеприпасы в разных местах. К этому прибегнут, поскольку "радиус поражения ракетами становится все больше, а защищать корабли от дешевых беспилотников все дороже".
Распределенные морские операции – это комплексная война на уровне флота в масштабах, которых не было почти столетие,
– сказано в документе.
Что планируют сделать до 2027 года:
- сделать так, чтобы треть кораблей и субмарин были на техобслуживании, треть на тренировке и треть готова к развертыванию;
- достичь боеготовности кораблей, подводных лодок и самолетов на 80 процентов и интегрировать роботизированные системы;
- все штабы флота, начиная с Тихоокеанского, будут иметь центры морских операций;
- наберут больше людей и улучшат их жилищные условия;
- построят больше кораблей и самолетов;
- определят, какую инфраструктуру надо починить, и заложат на это средства.