Наступление ВСУ на Курщине, атаки российскими БпЛА не останавливаются: хронология 1080 дня войны
Полномасштабная война России против Украины продолжается уже 1080 дней. Все это время Силы обороны продолжают защищать суверенитет от вражеской агрессии. Сейчас ситуация на поле боя остается напряженной и быстро меняется.
Актуальная ситуация в Украине по состоянию на 7 февраля: ключевые события дня, события на фронте, вражеские потери, последствия атаки россиян и достижения на международном уровне – подробнее в материале 24 Канала.
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Украинские силы начали масштабные механизированные штурмы в Курской области, прорвавшись в тыл российских войск на юго-восток от Суджи.
ВСУ начали новую серию механизированных штурмов в Курской области, – ISW
Украинские силы начали масштабные механизированные штурмы в Курской области, прорвавшись в тыл российских войск на юго-восток от Суджи.