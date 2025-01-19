Россия запускала "Шахеды", враг продвинулся на фронте: хронология 1061 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1061 сутки. Так, Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта, а силы противовоздушной обороны отражают атаки противника с воздуха.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 19 января, сообщает 24 Канал.
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18 января враг активизировался на востоке и севере Великой Новоселки. Враг атакует город бронетехникой, пишет DeepState. На востоке и севере Великой Новоселки 18 января зафиксирована активизация вражеских действий. Противник пытается штурмовать территорию молокозавода, автозаправочной станции, общежития и аэродрома. Утром российские войска начали активные маневры. С фермы 2 БМП осуществили, вероятно, отвлекающий удар. Одновременно через лесополосы по трассе из Шахтерского вышла колонна из 13 единиц военной техники, в частности танка, из которых до цели добрались только 6. Значительная часть техники была уничтожена, но вражескому десанту удалось закрепиться в зданиях. Со стороны Нового Комара небольшие группы оккупантов, по 2 – 4 человека, пытались проникнуть в район общежития профессионально-технического училища. OSINT-аналитики из DeepState отмечают, что российские войска сумели продвинуться в Котлино, Удачном, возле Новоандреевки, Сухих Ялов, Времовки и Большой Новоселки.
Россияне активизировались возле Великой Новоселки
Где продвинулись оккупанты
18 января враг активизировался на востоке и севере Великой Новоселки. Враг атакует город бронетехникой, пишет DeepState.
На востоке и севере Великой Новоселки 18 января зафиксирована активизация вражеских действий. Противник пытается штурмовать территорию молокозавода, автозаправочной станции, общежития и аэродрома.
Утром российские войска начали активные маневры. С фермы 2 БМП осуществили, вероятно, отвлекающий удар. Одновременно через лесополосы по трассе из Шахтерского вышла колонна из 13 единиц военной техники, в частности танка, из которых до цели добрались только 6. Значительная часть техники была уничтожена, но вражескому десанту удалось закрепиться в зданиях.
Со стороны Нового Комара небольшие группы оккупантов, по 2 – 4 человека, пытались проникнуть в район общежития профессионально-технического училища.
OSINT-аналитики из DeepState отмечают, что российские войска сумели продвинуться в Котлино, Удачном, возле Новоандреевки, Сухих Ялов, Времовки и Большой Новоселки.