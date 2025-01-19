Россия запускала "Шахеды", враг продвинулся на фронте: хронология 1061 дня войны

02:04, 19 января

18 января враг активизировался на востоке и севере Великой Новоселки. Враг атакует город бронетехникой, пишет DeepState.

На востоке и севере Великой Новоселки 18 января зафиксирована активизация вражеских действий. Противник пытается штурмовать территорию молокозавода, автозаправочной станции, общежития и аэродрома.

Утром российские войска начали активные маневры. С фермы 2 БМП осуществили, вероятно, отвлекающий удар. Одновременно через лесополосы по трассе из Шахтерского вышла колонна из 13 единиц военной техники, в частности танка, из которых до цели добрались только 6. Значительная часть техники была уничтожена, но вражескому десанту удалось закрепиться в зданиях.

Со стороны Нового Комара небольшие группы оккупантов, по 2 – 4 человека, пытались проникнуть в район общежития профессионально-технического училища.